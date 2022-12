Κοινωνία

16χρονος - Κούγιας: ο αστυνομικός διερωτάται αν έκανε το σωστό ή το λάθος (βίντεο)

Τι λέει ο συνήγορος του αστυνομικού που πυροβόλησε κατά του ανήλικου Ρομά στην διάρκεια καταδίωξης. Πως τον περιγράφει και τι λέει για την δίωξη κατά του 16χρονου.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Πέμπτη ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος ανέλαβε την υπεράσπιση του αστυνομικού που πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά στον κεφάλι τον 16χρονο Ρομά στην Θεσσαλονίκη, στην διάρκεια καταδίωξης.

«Προσευχόμαστε να ζήσει ο 16χρονος και να είναι καλά στην υγεία του», επεσήμανε ο κ. Κούγιας.

Ο ποινικολόγος είπε ότι «ο πεθερός του αστυνομικού, που είναι πρώην αστυνομικός κι ο ίδιος, καθώς και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της Θεσσαλονίκης μου έστειλαν την δικογραφία και έψαξα να δω τι άνθρωπος είναι αυτός με τον οποίο καλούμαι να συνταχθώ και να τον εκπροσωπήσω στο δικαστήριο».

«Δεν έχουμε να κάνουμε με επικίνδυνο άνθρωπο. Δεν είναι κακοποιός που σχεδίασε ένα έγκλημα, αλλά ένας άνθρωπος που έκανε την δουλειά του.. Ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας, φιλήσυχος, 34 ετών, με δύο παιδιά, που ξύπνησε το πρωί και πήγε το παιδί του στο σχολείο», συμπλήρωσε ο Αλέξης Κούγιας.

«Όπως συζητάμε για τον 16χρονο που παλεύει για την ζωή του θα μπορούσαμε να μιλάμε για 4 νεκρούς αστυνομικούς που προσπάθησε να εμβολίσει και δεν θα έβλεπαν ξανά τα παιδιά τους ή αστυνομικούς που θα ήταν βαριά τραυματισμένοι», ανέφερε ο ποινικολόγος, λέγοντας πως δίωξη έχει ασκηθεί όχι μόνο κατά του αστυνομικού, αλλά και σε βάρος του νεαρού Ρομά, ο οποίος δίνει μάχη για την ζωή του.

Ερωτηθείς για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αστυνομικός, ο Αλέξης Κούγιας είπε «Ζει ένα δράμα ο αστυνομικός. Πώς να είναι όταν βρίσκεται στα μπουντρούμια όπου βρίσκονται οι εγκληματίες; Είναι έμπειρος αστυνομικός, με οικογένεια, έχει δύο παιδιά, που αντιμετωπίζει τη βαρύτερη κατηγορία που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας αστυνομικός, ένας άνθρωπος που ορκίστηκε να υπηρετεί τον νόμο. Διερωτάται κάθε στιγμή αν έκανε το σωστό ή το λάθος».

