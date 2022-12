Κοινωνία

Πατέρας 16χρονου: Δεν έπρεπε να πυροβολήσει το παιδί μου - Ζητάμε δικαίωση

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οι γονείς του 16χρονου. Θα δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του αστυνομικού της ομάδας ΔΙΑΣ.



Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έφτασαν πριν από λίγη ώρα οι γονείς του 16χρονου Ρομά, ο οποίος τραυματίστηκε βαρύτατα στο κεφάλι από πυρά αστυνομικού, στη διάρκεια καταδίωξης.

Αναμένεται να προσέλθουν, συνοδεία του δικηγόρου τους, στο γραφείο του α' τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, που χειρίζεται την υπόθεση, για να δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του αστυνομικού της ομάδας ΔΙΑΣ.

«Δεν έπρεπε να σκοτώσει το παιδί μου. Δεν έπρεπε να τον πυροβολήσει. Φυσικά ήταν λάθος αυτό που έκανε ο Κώστας και ζητάμε συγγνώμη, να μην πληρώσει και να φύγει, αλλά δεν έπρεπε να ακολουθήσει όλο αυτό» είπε σε σύντομες δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο πατέρας του 16χρονου.

Ο 32χρονος κατηγορούμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

Ο βαρύτατος τραυματισμός του 16χρονου Ρομά από τα πυρά αστυνομικού κατά τη διάρκεια καταδίωξης τα ξημερώματα της Δευτέρας προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και επεισόδια Ρόμα - αστυνομίας σε πολλές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

