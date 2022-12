Οικονομία

Ντονμέζ: Το “Αμπντουλχαμίντ Χαν” συνεχίζει για νέες ανακαλύψεις

Τι δήλωσε ο Τούρκος Υπ. Ενέργειας για τις έρευνες του γεωτρύπανου. Στην Αλβανία ο Καϊμακτσί.

«Το Αμπντουλχαμίντ συνεχίζει χωρίς διακοπή για νέες ανακαλύψεις», δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, μιλώντας στη επιτροπή προϋπολογισμού της βουλής, ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ είπε ότι «η πλήρης ενεργειακή ανεξαρτησία είναι το όραμά μας που φωτίζει το μέλλον μας. Ο ισχυρός στόλος μας, συμπεριλαμβανομένου του 7ης γενιάς, υπερσύγχρονου 4ου γεωτρύπανου Αμπντουλχαμίτ Χαν, ενός από τα πέντε γεωτρύπανα στον κόσμο, συνεχίζει να εργάζεται χωρίς διακοπή για νέες ανακαλύψεις».

Στα Τίρανα ο Τούρκος ΥΦΕΧ

Ο υφυπουργός Εξωτερικών και Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας, Φαρούκ Καϊμακτσί, θα επισκεφθεί τα Τίρανα στις 8-9 Δεκεμβρίου 2022 για να πραγματοποιήσει πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ Τουρκίας και Αλβανίας με την ομόλογό του Μέγκι Φίνο, υφυπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας, και να έχει διάφορες επαφές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, στο πλαίσιο των πολιτικών διαβουλεύσεων θα συζητηθούν εκτενώς οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Αλβανίας, οι διαδικασίες ένταξης των δύο υποψήφιων χωρών στην ΕΕ, καθώς και οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις.

