Δυτική Όχθη: Νεκροί Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πυρά (βίντεο)

Ακόμα τέσσερις νεκροί Παλαιστίνιοι από πυρά ισραηλινών στη Δυτική Όχθη.

Τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια εφόδου του ισραηλινού στρατού στον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν, εστία της κλιμακούμενης έντασης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

«Τρεις μάρτυρες σκοτώθηκαν από σφαίρες των (σ.σ. δυνάμεων) κατοχής (σ.σ. του Ισραήλ) κατά τη διάρκεια επιχείρησης τα ξημερώματα εναντίον του καταυλισμού της Τζενίν», ανέφερε το υπουργείο Υγείας, που δεν δημοσιοποίησε τα ονόματα των θυμάτων ως αυτό το στάδιο. Όταν επικοινώνησε μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να αναφέρει πως δεν έχει να κάνει κανένα σχόλιο προς το παρόν.

Χθες βράδυ, το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκε άλλος ένας Παλαιστίνιος, που θεωρείτο ύποπτος για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτών κοντά σε κοινότητα εβραίων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, ο Μουτζάχιντ Μαχμούντ Χάμεντ, 32 ετών, σκοτώθηκε από «πυρά των δυνάμεων κατοχής κοντά στη Σιλουάντ», βόρεια της Ραμάλας, κοντά στον εβραϊκό οικισμό Οφρά.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως ο Παλαιστίνιος σκοτώθηκε όταν σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών κατά τη διάρκεια καταδίωξης του.

Το κίνημα Φάταχ του παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς εξέδωσε δελτίο Τύπου με το οποίο χαρακτήρισε τον Χάμεντ «μάρτυρα». Μέλη της οικογένειάς του είπαν πως είχε περάσει 11 χρόνια στις ισραηλινές φυλακές και αφέθηκε ελεύθερος πριν από περίπου έναν χρόνο.

Ο ισραηλινός στρατός πολλαπλασίασε τις επιχειρήσεις του στα κατεχόμενα έπειτα από σειρά φονικών αντιισραηλινών επιθέσεων τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Έκτοτε, έχει εξαπολύσει πάνω από 2.000 εφόδους στη Δυτική Όχθη, ειδικά στους τομείς της Τζενίν και της Νάμπλους.

Τουλάχιστον 150 Παλαιστίνιοι και 26 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί από την αρχή του 2022 στη Δυτική Όχθη, στο Ισραήλ και στην Ιερουσαλήμ.

Το Ισραήλ κατέχει τη Δυτική Όχθη και την ανατολική Ιερουσαλήμ από τον Πόλεμο των Έξι Ημερών, το 1967.

