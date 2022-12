Κόσμος

Ρωσία: “τέλος” η παρένθετη μητρότητα στους ξένους

Δια νόμου πλέον απαγορεύεται η παρένθετη μητρότητα στους ξένους στη Ρωσία. Γιατί ελήφθη η απόφαση αυτή.

Το ρωσικό κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα έναν νόμο με τον οποίο απαγορεύεται σε αλλοδαπούς να προσφεύγουν στην παρένθετη μητρότητα στη Ρωσία, ώστε να «προστατευθούν» τα παιδιά από τις οικογένειες ΛΟΑΤΚΙ+ και να εμποδιστεί το εμπόριο οργάνων.

Τα τελευταία χρόνια οι ρωσικές αρχές έχουν υιοθετήσει πολλά αμφιλεγόμενα μέτρα σε βάρος της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, απαγορεύοντας για παράδειγμα την «προπαγάνδα» υπέρ των «μη παραδοσιακών» σχέσεων.

«Ο νόμος υιοθετήθηκε. Η παρένθετη μητρότητα απαγορεύεται στους αλλοδαπούς», έγραψε στο Telegram ο πρόεδρος της Κάτω Βουλής, Βιατσεσλάβ Βολόντιν. «Έτσι θα μπορέσουμε να εμποδίσουμε το εμπόριο των παιδιών μας, να προστατεύσουμε τα μικρά παιδιά από καταστάσεις όπου θα βρεθούν σε ζευγάρια ΛΟΑΤΚΙ+ ή θα πέσουν θύματα εγκλημάτων, κυρίως εμπορίου οργάνων», διαβεβαίωσε.

Η τροποποίηση του Οικογενειακού Δικαίου, την οποία υπερψήφισαν σήμερα οι βουλευτές, στην τρίτη και τελευταία ανάγνωση, προβλέπει ότι τα ζευγάρια μπορούν να καταφύγουν στις υπηρεσίες μιας παρένθετης μητέρας μόνο εάν τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς είναι Ρώσος πολίτης. Το νομοσχέδιο θα πρέπει τώρα να εγκριθεί από την Άνω Βουλή και στη συνέχεια να επικυρωθεί από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κάτι που συνήθως είναι απλώς μια τυπική διαδικασία.

Μέχρι τώρα η ρωσική νομοθεσία δεν έθετε κανέναν περιορισμό στην παρένθετη μητρότητα με βάση την εθνικότητα των υποψήφιων γονέων.

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ξεκινήσει στη Μόσχα μια δίκη που αφορά «εμπόριο» βρεφών και συνδέεται με την παρένθετη μητρότητα. Τέσσερις γιατροί και δύο παρένθετες μητέρες θα καθίσουν στο εδώλιο και κινδυνεύουν να καταδικαστούν σε κάθειρξη 15 ετών, με αφορμή τον θάνατο ενός βρέφους που βρέθηκε σε ένα διαμέρισμα της ρωσικής πρωτεύουσας το 2020.

