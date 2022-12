Κοινωνία

Μέγαρα: νεκρός Ρομά μετά από συμπλοκή

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μεγάρων και κατέληξε.

Ένας άντρας Ρομά 30 ετών έχασε την ζωή του μετά από πυροβολισμό που δέχθηκε από άλλο Ρομά στον καταυλισμό των Μεγάρων.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο άτυχος 30χρονος διαπληκτίστηκε, για άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία, με άλλον Ρομά, που τον πυροβόλησε θανάσιμα με καραμπίνα στο στήθος.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο κέντρο υγείας Μεγάρων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι συγγενείς του θύματος κατονόμασαν στις Αρχές τον δράστη και αναζητείται. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πιθανότατα ο δράστης να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το περιστατικό δεν έχει σχέση με τα επεισόδια στον Ασπρόπυργο, για τον τραυματισμό του 16χρονου Ρομά από αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης, όπου νωρίτερα, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να απωθήσουν ομάδες Ρομά και ακολούθησαν πυροβολισμοί από κυνηγετικά όπλα.

