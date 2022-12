Life

Μπακογιάννης: Χριστούγεννα στην Αθήνα με πολύ φως και πολλές εκδηλώσεις (βίντεο)

Τι απάντησε ο Δήμαρχος Αθηναίων σχετικά με τις επικρίσεις και τις ανησυχίες για υψηλό κόστος λόγω του εορταστικού φωτισμού στην πόλη. Τι είπε για τις γιορτές στις γειτονιές.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν την Παρασκευή ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, αναφορικά με τον γιορτινό στολισμό και τις εκδηλώσεις των επόμενων ημερών,

Όπως είπε ο κ. Μπακογιάννης, από το Σύνταγμα και έχοντας πίσω του το ύψους 21 μέτρων δέντρο από το Καρπενήσι, ο Δήμος Αθηναίων έχει σχεδιάσει «γιορτές από άκρη σε άκρη της πόλης, με εκδηλώσεις, με τα μουσεία ανοιχτά… παντού κάτι συμβαίνει. Κυρίως απευθυνόμαστε σε οικογένειες και σε παιδιά».

Σχετικά με επικρίσεις για τον φωτισμό και το ενδεχόμενο αυξημένο κόστος, λόγω της ενεργειακής κρίσης, ο Δήμαρχος Αθηναίων είπε «η λογική μας είναι η αντίθετη. Κόψαμε οριζόντια τα δημοτικά τέλη κατά 5%, μετά από πολλά χρόνια. Όλα τα λαμπάκια της πόλης είναι led και επομένως κάνουμε οικονομία και μπορούμε να «ανοιχτούμε» περισσότερο».

«Το μεγαλύτερο έργο της πόλης, μετά την διπλή ανάπλαση, είναι η αντικατάσταση των περίπου 42.000 λαμπτήρων της πόλης, με φώτα led. Έτσι πετυχαίνουμε μεγάλη εξοικονόμηση, αυτοματισμούς καθώς θα ξέρουμε αμέσως πότε καίγεται μια λάμπα, ενώ με τα φώτα led θα έχουμε περισσότερο φως στην πόλη», είπε ο κ. Μπακογιάννης.

Συμπλήρωσε πως ο δημοτικός φωτισμός είναι απαραίτητος, πέραν των άλλων, για την ασφάλεια των πολιτών και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την συνέντευξη του Κώστα Μπακογιάννης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».