Έβρος: Δεν είναι ελληνική η νησίδα όπου βρέθηκαν μετανάστες

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τον εντοπισμό μεταναστών στη νησίδα του Έβρου.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με παράνομους μετανάστες που βρίσκονται σε νησίδα του Έβρου, η οποία δεν ανήκει στην ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΕΛΑΣ ειδοποιήθηκε χθες (8/12) το πρωί από τη ΜΚΟ «Watch the Med» για ύπαρξη παράνομων μεταναστών σε νησίδα του Έβρου. Από τον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι ελληνικές Αρχές, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στις συντεταγμένες που τους δόθηκαν προέκυψε ότι το σημείο δεν ανήκει στην ελληνική επικράτεια.

Στη συνέχεια, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ενημερώθηκαν άμεσα η ΜΚΟ, η Frontex και ειδοποιήθηκαν με ΝΟΤΑΜ οι τουρκικές Αρχές στον τριεθνή σταθμό του Καπετάν Αντρέεβο για την περισυλλογή των μεταναστών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:

«Η Ελληνική Αστυνομία ειδοποιήθηκε χθες (8/12/2022) τις πρώτες πρωινές ώρες από τη ΜΚΟ "Watch the Med" για ύπαρξη παράνομων μεταναστών σε νησίδα του Έβρου. Οι ελληνικές αρχές σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Επιτελείου Στρατού εξέτασαν τις συντεταγμένες που τους δόθηκαν. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι το σημείο δεν ανήκει στην ελληνική επικράτεια. Αμέσως, ενημερώθηκαν η ΜΚΟ, ο Frontex και ειδοποιήθηκαν με ΝΟΤΑΜ οι τουρκικές αρχές στον τριεθνή σταθμό του Καπετάν Αντρέεβο για την περισυλλογή των μεταναστών».

