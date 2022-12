Κόσμος

Γκράινερ: Στις ΗΠΑ η μπασκετμπολίστρια που αποφυλακίστηκε από τη Ρωσία (εικόνες)

Κρατήθηκε επί μήνες στη Ρωσία και επέστρεψε στις ΗΠΑ η χρυσή Ολυμπιονίκης του μπάσκετ.

Στο Σαν Αντόνιο του Τέξας προσγειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 9/12 (τοπική ώρα) το αεροπλάνο που μετέφερε πίσω στις ΗΠΑ την Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια, Μπρίτνεϊ Γκράινερ. Η 32χρονη παίκτρια, η οποία παρέμενε φυλακισμένη στη Ρωσία από τον περασμένο Φεβρουάριο και είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση εννέα ετών για λαθρεμπόριο ναρκωτικών, ανταλλάχθηκε χθες (8/12) με τον Ρώσο έμπορο όπλων Βίκτορ Μπουτ, μετά από συμφωνία των δύο χωρών.

Η Γκράινερ, δύο φορές «χρυσή» Ολυμπιονίκης και σταρ του γυναικείου πρωταθλήματος μπάσκετ των ΗΠΑ (WNBA) με τη φανέλα των Φοίνιξ Μέρκιουρι, αγωνιζόταν κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν στη ρωσική Εκατέρινμπουργκ. Συνελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου, σε αεροδρόμιο της Μόσχας, επειδή στις αποσκευές της βρέθηκαν φυσίγγια ατμού που περιείχαν λάδι κάνναβης, ουσία που είναι απαγορευμένη στη Ρωσία.

