Κοινωνία

Μεταφορά χασίς με νοικιασμένο αμάξι: η φυγή του οδηγού και η σύλληψη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη ο άνδρας που απέφυγε τον αστυνομικό έλεγχο. Πώς εντοπίστηκε.

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής σε 30χρονο, ο οποίος παρά το ότι κρίθηκε ύποπτος, διέφυγε του ελέγχου.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ της Τετάρτης στην Πεύκη, όταν ο οδηγός δεν σταμάτησε σε έλεγχο, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και έφυγε. Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητό του σταθμευμένο και διαπίστωσαν ότι, ήταν νοικιασμένο.

Μέσα στο όχημα υπήρχε μεγάλη ποσότητα ινδικής κάνναβης, ένα κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.

Ο ύποπτος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί του.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη 30χρονος ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών

Κατασχέθηκαν -8- κιλά και -300- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και κινητό τηλέφωνο

Συνελήφθη, βραδινές ώρες της 7-12-2022 στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 30χρονος ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., βραδινές ώρες της 6-12-2022, έκριναν ύποπτο οδηγό αυτοκίνητου στην περιοχή της Πεύκης. Αφού οι αστυνομικοί τον κάλεσαν σε έλεγχο, ο οδηγός του αυτοκινήτου ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε από το σημείο. Έπειτα από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο σταθμευμένο, με τον οδηγό του να έχει διαφύγει σε άγνωστη κατεύθυνση.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, το οποίο ήταν μισθωμένο από εταιρεία μίσθωσης οχημάτων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

8- κιλά και -300- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

κινητό τηλέφωνο και

χρηματικό ποσό

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων και αποδεικτικών μέσων, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη 30χρονος ημεδαπός, ως μισθωτής του αυτοκινήτου. Επιπλέον, αναζητούνται δύο ακόμα συνεργοί του.

Οι συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ο Ήλιος, ο Κρόνος και το τριήμερο (βίντεο)

16χρονος: Ο αστυνομικός σε κατ’ οίκον περιορισμό μετά την απολογία του

Έβρος: Δεν είναι ελληνική η νησίδα όπου βρέθηκαν μετανάστες