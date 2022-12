Αθλητικά

ΑΕΚ - ΟΦΗ: Φιλική νίκη με τη “σφραγίδα” Λιβάι

Οι "κιτρινόμαυροι" επικράτησαν του ΟΦΗ σε φιλική αναμέτρηση κεκλεισμένων των θυρών στο «Σεραφείδειο»

H AEK επικράτησε 1-0 του ΟΦΗ, σε φιλικό ματς που έγινε κεκλεισμένων των θυρών στα Σπάτα.

Ο Ματίας Αλμέιδα είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι παίκτες του ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος σε αυτό το παιχνίδι που είχε προπονητικό χαρακτήρα και διεηξήχθη στο «Σεραφείδειο».

Το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Λιβάι Γκαρσία στο 24ο λεπτό μετά από βαθιά μπαλιά του Μάνταλου. Δεν έπαιξαν οι πέντε «μουντιαλικοί» άσοι της ΑΕΚ οι τραυματίες Μοχαμαντί, Τσούμπερ, Ελίασον, Άμραμπατ, Τζαβέλλας, Γαλανόπουλος, ο Νταμιάν Σιμάνσμκι και φυσικά ο Ντομαγκόι Βίντα που την ίδια ώρα βρισκόταν στον πάγκο της Κροατίας στον προημιτελικό του Μουντιάλ

Οι συνθέσεις: ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης (46' Στάνκοβιτς) Ρότα (56' Ραντόνια) Μήτογλου, Μουκουντί (72' Παρράς) Σιντιμπέ (56' Χατζισαφί) Γιόνσον (72' Μουστακόπουλος) Φράνσον (56' Πινέδα) Μάνταλος (72' Ε. Χριστόπουλος) Γκαρσία (56' Φαν Βέερτ) Φερνάντες (72' Σκόνδρας) Αραούχο (72' Κοσίδης).

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Στίβενς, Λάρσον, Μπαλογιάννης, Διαμάντης, Γιοχού (46' Πασαλίδης) Βούρος (61' Μπουζούκης) Ντιουσέ (74' Φαλλατάχ) Μεγιάδο (61' Στάικος) Μαρινάκης, Τοράλ (46' Αποστολάκης) Ντίκο.

