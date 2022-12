Κοινωνία

ΕΛΑΣ: συλλήψεις και προσαγωγές σε μεγάλη επιχείρηση στη Δυτική Αττική (εικόνες)

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στη Δυτική Αττική με στόχο την εξάλειψη της εγκληματικότητας στην περιοχή.

Έξι συλλήψεις και δεκαπέντε προσαγωγές έγιναν κατά την ευρεία αστυνομική επιχείρηση της ΓΑΔΑ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα στις περιοχές των Νεόκτιστων και άλλων οικισμών του Ασπροπύργου, καθώς και στο Μενίδι, με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Η επιχείρηση έγινε με την συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων της διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής/υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, Ο.Π.Κ.Ε., της διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων, της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, της Ε.Κ.Α.Μ. καθώς και με τη συμμετοχή αστυνομικών σκύλων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι έξι συλλήψεις έγιναν για τα - κατά περίπτωση - αδικήματα της απείθειας, κλοπής, καθώς και των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και κανόνων που αφορούν στην οικοδομή, ενώ έγιναν και 8 κατ' οίκον έρευνες.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι αστυνομικές δράσεις στην περιοχή συνεχίζονται.





