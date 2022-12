Κοινωνία

16χρονος - Δυτική Αττική: “Σκούπα” με συλλήψεις μετά τα έκτροπα (εικόνες)

Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές με καταυλισμούς Ρομά, μετά τα επεισόδια με πυρπολήσεις και επιθέσεις σε διερχόμενους οδηγούς, ως διαμαρτυρία για τον τραυματισμό του ανήλικου από αστυνομικό, στην Θεσσαλονίκη.

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης ξεκίνησε η ευρεία αστυνομική επιχείρηση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής στο Ζεφύρι, στο Μενίδι και στα Άνω Λιόσια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σκοπός της επιχείρησης είναι η καταστολή της εγκληματικότητας στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, ωστόσο αφορμή δόθηκε από τα επεισόδια που έχουν ξεκινήσει από προχθές, όπου τραυματίστηκαν και οκτώ αστυνομικοί.

Στην επιχείρηση λαμβάνουν μέρος δυνάμεις των ΜΑΤ, ΟΠΚΕ, της Ασφάλειας και όλων των άλλων υπηρεσιών καθώς και ελικόπτερο της ΕΛΑΣ και οχήματα ρίψης νερού «Αίαντες».

Τρεις συλλήψεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής.

Η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη και τα αποτελέσματά της θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωσή της.

Η επιχείρηση διεξάγεται κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας καθώς τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή επικρατεί αναβρασμός με αφορμή το σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου ΡΟΜΑ από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια της καταδίωξης στην Θεσσαλονίκη.

Από την οργή των νεαρών ΡΟΜΑ δεν γλίτωσαν ούτε τα αστικά λεωφορεία. Οι διαδηλωτές εκτός από το λεωφορείο που πυρπόλησαν στη συμβολή της λεωφόρου Φυλής με την οδό Ιουστινιανού επιτέθηκαν με πέτρες και σε δεύτερο λεωφορείο προκαλώντας σοβαρές, υλικές ζημιές και σπάζοντας τα τζάμια.

Τα τελευταία 24ωρα, Ρομά που διαμαρτύρονται για τον βαρύ τραυματισμό 16χρονου από σφαίρα όπλου αστυνομικού μετά από καταδίωξη στα Διαβατά της Θεσσαλονίκης, έχουν επιδοθεί σε μπαράζ καταστροφών.

Χαρακτηριστικά όσα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης (7/12) με ομάδες Ρομά να εισβάλλουν σε επιχειρήσεις με ελαστικά στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο στις οποίες έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα κοκτέιλ φωτιάς και ρύπων που υποχρέωσε τις Αρχές να στείλουν μήνυμα από το 112 προκειμένου να ενημερώσουν τους κατοίκους για τον κίνδυνο από τους καπνούς των καμένων ελαστικών.

Άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικών και πυροσεβστών, στην Περιφερειακή Οδό του Αιγάλεω, το βράδυ της Τετάρτης, όπου εκτυλίχθηκαν άγρια επεισόδια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 11:20, ομάδα αγνώστων ακινητοποίησε φορτηγό που εκινείτο στον συγκεκριμένο δρόμο, αποβίβασαν τον 42χρονο οδηγό με τη βία και έβαλαν φωτιά στο όχημά του, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι άγνωστοι πυροβόλησαν με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον αστυνομικών της ΟΠΚΕ και πυροσβεστών που έσπευσαν στο σημείο, χωρίς όμως να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός. Ο οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας για τις πρώτες βοήθειες.

Λίγο αργότερα, στις 00:30, επίσης στην Περιφερειακή Οδό Αιγάλεω, άγνωστοι ακινητοποίησαν έναν 62χρονο άνδρα και του αφαίρεσαν τον επαγγελματικό εξοπλισμό του, χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ.

