Δυτική Αττική: Πυροβολισμοί κατά πυροσβεστών (βίντεο)

Νύχτα άγριων επεισοδίων σε πολλές περιοχές της Αττικής και όχι μόνο, από Ρομά που διαμαρτύρονται για τον τραυματισμό του 16χρονου από αστυνομικό, στην Θεσσαλονίκη.

Άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον οχημάτων της Πυροσβεστικής, που κινούνταν στην περιφερειακή οδό Αιγάλεω το βράδυ της Τετάρτης.

Η Πυροσβεστική ανέφερε ότι στις 23:12 δέχθηκε κλήση για πυρκαγιά σε νταλίκα στην περιφερειακή Αιγάλεω. Για την κατάσβεση της έσπευσαν να επιχειρήσουν δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Όταν έφτασαν στο σημείο δέχθηκαν πυρά από αγνώστους και απομακρύνθηκαν άμεσα για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν υπήρξε τραυματισμός.

Η χθεσινή ήταν ακόμη μια νύχτα άγριων επεισοδίων σε πολλές περιοχές της Δυτικής Αττικής, με πυρπόληση επιχειρήσεων όπως αυτή με τα ελαστικά στον Ασπρόπυργο, αλλά και πυρπόληση αστικού λεωφορείου στην Λεωφόρο Φυλής, απο Ρομά που διαμαρτύρονταν για τον πυροβολισμό του 16χρονου στην Θεσσαλονίκη.

