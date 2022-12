Κοινωνία

Missing Alert για 53χρονη

Που και πότε εντοπίστηκαν τελευταία φορά τα ίχνη της. Τι αναφέρει η ανακοίνωση από “Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Οι Αρχές αναζητούν μια 53χρονη που εξαφανίστηκε από την περιοχή του Βοτανικού.

Ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην έκδοση Missing Alert, όπου επισημαίνονται τα εξής:

«Στις 09/12/2022, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Βοτανικού στην Αθήνα, η Ραμαδάν (επ.) Αϊσέλ (ον.), 53 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Ραμαδάν (επ.) Αϊσέλ (ον.) στις 09/12/2022 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος των οικείων της καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ραμαδάν (επ.) Αϊσέλ (ον.) έχει ύψος 1. 56 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο μπουφάν, σκουρόχρωμο τζιν και αθλητικά ασπρόμαυρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ».

