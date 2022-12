Κοινωνία

Βέροια: Έκρυβε ναρκωτικά στην κουζίνα του (βίντεο)

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών βρέθηκε στο σπίτι άνδρα που συνελήφθη μετά από αστυνομική έρευνα.

Αλλοδαπός που διακινούσε ναρκωτικά συνελήφθη μετά από έρευνα των στελεχών της Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Βέροιας.

Στην κατοχή του βρέθηκαν πάνω από δύο κιλά κάνναβης και ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν πάνω από 3 κιλά κοκαΐνης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε η Ελληνική Αστυνομία, ο άνδρας είχε κρύψει τα ναρκωτικά σε κρύπτη στην κουζίνα του.

Η αξία τους υπολογίζεται σε πάνω από 300.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον των Αρχών.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Συνελήφθη ένα άτομο για διακίνηση ναρκωτικών τα οποία απέκρυπτε σε οικία που χρησιμοποιούσε.

Αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, στο πλαίσιο στοχευμένων ερευνών για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, κατάφεραν να συλλάβουν αλλοδαπό άνδρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, για διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες, εντοπίσθηκε ο προαναφερόμενος άνδρας το μεσημέρι της 7ης Δεκεμβρίου 2022 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης βάρους 2 κιλών και 160 γραμμαρίων.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε οικία που χρησιμοποιούσε για την αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών (καβάτζα) στην ίδια περιοχή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης βάρους 16 κιλών και 905 γραμμαρίων,

ποσότητες κοκαΐνης βάρους 3 κιλών και 404 γραμμαρίων, επιμελώς κρυμμένες κάτω από πάγκο κουζίνας και

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Επίσης κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό 530 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα, που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Η αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών ουσιών υπολογίζεται άνω των 300.000 ευρώ.

Για την υπόθεση έχει αναρτηθεί βιντεοληπτικό υλικό στην επίσημη σελίδα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας στο facebook, στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.

