Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Ο Πελέ “υποκλίνεται” στον Νεϊμάρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γεμάτο θαυμασμό για τον «διάδοχό» του στην Εθνική Βραζιλίας είναι το μήνυμα του Πελέ προς τον Νεϊμάρ.

Μπορεί η Βραζιλία να αποκλείσθηκε νωρίς από το Μουντιάλ του 2022, όμως ο Νεϊμάρ, «έπιασε» τον θρυλικό Πελέ, στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ της «σελεσάο», καθώς αμφότεροι, μετρούν από 77 γκολ με την εθνική ομάδα της χώρας.

Και όπως ήταν φυσικό, ο «βασιλιάς», έσπευσε να συγχαρεί τον 30χρονο επιθετικό της Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Βραζιλίας.

«Σε είδα να εξελίσσεσαι, σε ενθάρρυνα κάθε ημέρα και τελικά μπορώ να σε συγχαρώ που ισοφάρισες τον αριθμό των τερμάτων μου με την εθνική Βραζιλίας», έγραψε ο Πελέ στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram και πρόσθεσε:

«Και οι δύο ξέρουμε, ότι δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Το μεγαλύτερο καθήκον μας ως αθλητές είναι να εμπνέουμε. Να εμπνεύσουμε τους σημερινούς συναδέλφους μας, τις επόμενες γενιές και κυρίως να εμπνεύσουμε όλους όσοι αγαπούν το άθλημά μας. Δυστυχώς, σήμερα δεν είναι η πιο χαρούμενη ημέρα για εμάς, αλλά θα είσαι πάντα η έμπνευση που πολλοί φιλοδοξούν να είσαι.

Έμαθα, ότι όσο περνά ο καιρός, τόσο μεγαλώνει η κληρονομιά μας. Το ρεκόρ μου σημειώθηκε πριν από σχεδόν 50 χρόνια και κανείς δεν είχε καταφέρει να το πλησιάσει μέχρι τώρα. Τα κατάφερες, παιδί μου. Είμαι 82 ετών, και μετά από τόσο καιρό, ελπίζω να σε ενέπνευσα με κάποιο τρόπο να φτάσεις εδώ. Περισσότερο από αυτό, ελπίζω η επιτυχία σου, να εμπνεύσει τα εκατομμύρια των ανθρώπων που σε ακολουθούν, ώστε να αμφισβητήσουν το φαινομενικά ακατόρθωτο. Η κληρονομιά σου, απέχει πολύ από το να τελειώσει. Συνέχισε να μας εμπνέεις».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pele? (@pele)

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: οι μεταδόσεις του Σαββάτου σε ANT1 και ANT1+

Μητσοτάκης στην SZ: Η Ελλάδα ξεπέρασε τα δύσκολα

Τζέρσεϊ: Φονική έκρηξη σε κτήριο κατοικιών (βίντεο)