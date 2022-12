Αθλητικά

Πελέ: Ευχάριστα νέα για την υγεία του

Το ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του θρύλου του ποδοσφαίρου.

Βελτιώνεται μέρα με τη μέρα η υγεία του θρύλου του ποδοσφαίρου, Πελέ, όπως έγινε επισήμως γνωστό την Τρίτη (6/12) από το νοσοκομείο όπου ο νοσηλεύεται ο 82χρονος Βραζιλιάνος από την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε από το νοσοκομείο του Σάο Πάουλο, «Άλμπερτ Αϊνστάιν», ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με την «Σελεσάο», «παρουσιάζει σταθερές τις ενδείξεις των ζωτικών του οργάνων» και συνεχίζει να νοσηλεύεται «σε κανονικό δωμάτιο».

