Τρίκαλα: Λακούβα “κατάπιε” αγροτικό αυτοκίνητο (εικόνες)

Επενέβη άμεσα η ΔΕΥΑΤ καθώς το οδόστρωμα υποχώρησε αρκετά και δημιουργήθηκε μεγάλη ζημιά στον αγωγό ομβρίων.

Ένα ακόμα απίστευτο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στην «καρδιά» της πόλης των Τρικάλων όταν αυτοκίνητο έπεσε σε λακκούβα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σάββατου επί των οδών Νικοτσαρά και Αθανασίου Διάκου στα Μανάβικα, όταν ο οδηγός του αγροτικού βρισκόταν εν κινήσει και ξαφνικά το οδόστρωμα υποχώρησε, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο …κενό!

Το αυτοκίνητο ήταν από την εταιρία που εκτελεί έργα φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων και ο οδηγός, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.

Το αρμόδιο συνεργείο ανέλαβε την αποκατάσταση της ζημιάς.

Οι λακκούβες μόνο ασυνήθιστο φαινόμενο δεν είναι για τα Τρίκαλα και γιατί το κακό έχει παραγίνει, ο Δήμος Τρικκαίων θα πρέπει τόσο ο ίδιος να αναλάβει τις ευθύνες του για την συντήρησή του οδικού δικτύου, όσο επίσης να …σφίξει το λουρί στους εργολάβους.

