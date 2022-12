Οικονομία

Επιτόκια δανείων - καταθέσεων: το σχέδιο των τραπεζών

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το σχέδιο των τραπεζών, σχετικά με τις δράσεις στήριξης των ευάλωτων δανειοληπτών απέναντι στην άνοδο των επιτοκίων. Τι θα αλλάξει στα επιτόκια καταθέσεων.

Με μία ολοκληρωμένη πρόταση στα τέσσερα σημεία που έχει βάλει στο τραπέζι το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να προσέλθουν οι τράπεζες στην συνάντηση που είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί μεταξύ των δύο πλευρών, μέσα στην εβδομάδα, πιθανότατα την προσεχή Πέμπτη.

Πηγές από το υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν πως δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτά που έχουν ειπωθεί προ 10ημέρου, αλλά ούτε υπάρχει και πληροφόρηση αναφορικά με περιεχόμενο των θέσεων με τις οποίες θα προσέλθουν οι τράπεζες στην συνάντηση. Επίσης αναφέρουν «περιμένουμε στην επόμενη συνάντηση να φέρουν τις προτάσεις τους».

Από την άλλη πλευρά πηγές που είναι κοντά στις τράπεζες ή είναι σε θέση να γνωρίζουν, αναφέρουν ότι υπάρχει ένα περίγραμμα των προτάσεων που θα κατατεθούν και οι οποίες, δεν απέχουν πολύ από τις επιδιώξεις του οικονομικού επιτελείου, όπως τουλάχιστον αυτές έχουν περιγραφεί σε δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων.

Ενήμερα δάνεια

Η πρόταση των τραπεζών για τα ενήμερα δάνεια είναι να δημιουργήσουν ένα κοινό ταμείο μέσα από το οποίο θα χρηματοδοτείται το 50% της επιπλέον δόσης που έχει προκληθεί από την αύξηση των επιτοκίων. Δεν έχει καταστεί σαφές εάν θα προτείνεται το υπόλοιπο 50% να χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή εκεί να εξαντλείται η στήριξη των δανειοληπτών.

Ως επιτόκιο αναφοράς θα ορίζεται αυτό που ίσχυε τον Ιούλιο του 2022 και η χρονική διάρκεια των στήριξης των ενήμερων δανειοληπτών θα είναι 12μηνη, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου.

Τα κριτήρια για την επιδότηση θα είναι ανάλογα με εκείνα που ίσχυσαν στο ΓΕΦΥΡΑ 1 και υπολογίζεται ότι δικαιούχοι θα είναι περίπου 30.000 δανειολήπτες.

Με βάση αυτά το οικογενειακό εισόδημα ορίζεται στις 21.000 ευρώ και η αξία της ακίνητης περιουσίας να ανέρχεται σε 180.000 ευρώ. Εφόσον ισχύσουν τα παραπάνω εκτιμάται ότι η περίμετρος αυτών που θα περιλάβει το πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνει τις 30.000 δανειολήπτες και η αξία του ανεξόφλητου υπολοίπου δεν υπερβαίνει 2,5 δισ. ευρώ.

Πάντα σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, το κόστος της εθελοντικής παρέμβασης των τραπεζών δεν θα υπερβαίνει τα 40 έως 50 εκατ. ευρώ.

Στην ίδια πρόταση, που υπενθυμίζουμε πως δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως δεδομένο ότι θα υιοθετηθεί από την κυβέρνηση, δικαιούχοι θα είναι όλοι εκείνοι που έχουν ενήμερο στεγαστικό δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου, ανήκουν στην κατηγορία των ευάλωτων, ανεξάρτητα εάν το δάνειο παραμένει στην τράπεζα ή έχει πουληθεί μέσω τιτλοποίησης σε κάποιο SPVs.

Στο θέμα αυτό δεν είναι σαφές εάν η πρόταση μπορεί να ικανοποιεί τις επιδιώξεις της κυβέρνησης. Δύο τα σημεία κλειδιά. Το πρώτο έχει να κάνει με το εάν θεωρηθεί ικανοποιητική η πρόταση για επιδότηση του 50% του επιπλέον ποσού που προκύπτει στην δόση λόγω της αύξησης των επιτοκίων και δεύτερον αν οι 30.000 δανειολήπτες είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός που απαντάει στις απαιτήσεις της κοινωνίας σε αυτή την κομβική στιγμή.

Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι το υπουργείο Οικονομικών θα θελήσει κάτι περισσότερο και στα δύο ζητήματα, ζητώντας να μπει αρκετά πιο ψηλά ο πήχης.

Αναφορικά με τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουν μπει στο τραπέζι από την κυβέρνηση, θα υπάρξει και εκεί απάντηση των τραπεζών.

Σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις δανείων μέσα από τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, η θέση των τραπεζών είναι ότι θα τρέξουν με πιο γρήγορους ρυθμούς, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί από την κυβέρνηση, περίπου ένα δισ. ευρώ μέσα στο προσεχές διάστημα με την εντατικοποίηση της αποδοχής των προτάσεων που έχουν γίνει από τους δανειολήπτες.

Τα δύο άλλα θέματα είναι η μείωση των προμηθειών οι οποίες δρομολογούνται από τις τράπεζες και θα γίνει παρουσίαση του σχεδιασμού που θα εστιάζεται στο IRIS που τρέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα μέσα από το web banking.

Αναφορικά με την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων, ήδη έχει ξεκινήσει η αύξησή τους και είναι πολύ πιθανό στην συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σχεδόν όλες οι τράπεζες να το έχουν πράξει σε ένα βαθμό τουλάχιστον.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλα τα ζητήματα, ειδικά σε αυτό της στήριξης των συνεπών δανειοληπτών, προϋπόθεση αποτελεί η αποδοχή του προγράμματος από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό.

