“Σκούπα” της Αστυνομίας σε οίκους ανοχής

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οίκους ανοχής, οδήγησε σε δεκάδες συλλήψεις.

Ελέγχους διενήργησε η αστυνομία σε οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας. Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν συνολικά 25 άτομα από 9 οίκους ανοχής.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Η Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

"Ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε, κατά το διήμερο 9-10 Δεκεμβρίου 2022, στο κέντρο της Αθήνας από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Στο πλαίσιο αυτής, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι σε 9 οίκους ανοχής για τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και τον έλεγχο της νομιμότητας λειτουργίας τους, κατά τους οποίους συνελήφθησαν συνολικά 25 άτομα (24 γυναίκες και Έλληνας άνδρας) και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή.

Επιπλέον, από κλιμάκιο του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι σε 8 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας και ελέγχθηκαν 8 θαμώνες και παρευρισκόμενοι σε αυτά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών".

