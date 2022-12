Κοινωνία

Δολοφονία στο Μαρούσι: Νεκρή κοπέλα με μαχαιριές στο λαιμό

Συνελήφθη μια 17χρονη. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για το έγκλημα.

Ειδεχθές έγκλημα στο Μαρούσι με θύμα μια 22χρονη.

Η 22χρονη η οποία δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές στον λαιμό, κατέληξε σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δράστιδα της επίθεσης φέρεται να ήταν μία 17χρονη, με την οποία το θύμα είχε στενή σχέση.

Πληροφορίες αναφέρουν πως προηγήθηκε καυγάς μεταξύ των δύο γυναικών και ακολούθως η 17χρονη σκότωσε την 22χρονη προκαλώντας της πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι στον λαιμό.

Μάλιστα, ο πατέρας της 17χρονης ενημέρωσε ο ίδιος την Αστυνομία με την ανήλικη να έχει ήδη συλληφθεί. Η δράστιδα φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.





