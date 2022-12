Κόσμος

Ιράν: Τρείς καλλιτέχνες αφέθηκαν ελεύθεροι

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί. Οι αρχές καταγγέλλουν "ταραχές" οι οποίες ενθαρρύνονται από τη Δύση.



Δύο γυναίκες ηθοποιοί και ένας διευθυντής θεάτρου αφέθηκαν ελεύθεροι στο Ιράν με εγγύηση, έπειτα από 10 ημέρες κράτησης γιατί γύρισαν ένα βίντεο "που παραβίασε τον νόμο", μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Isna.

"Ο διευθυντής του θεάτρου Χαμίντ Πουραζανί, οι ηθοποιοί Σοχέιλα Γκολεστάνι και Φαεζέχ Αεέν αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα το βράδυ", μετέδωσε το Isna.

Οι δύο πρώτοι κατηγορήθηκαν ότι γύρισαν ένα βίντεο, το οποίο έγινε viral, όπου η Σοχέιλα Γκολεστάνι περπατά σε ένα πάρκο, χωρίς να φορά μαντίλα στο κεφάλι της, ντυμένη στα μαύρα, σταματάει μπροστά από σκαλοπάτια και κοιτάζει την κάμερα, πριν πάνε κοντά της άλλες εννέα γυναίκες και πέντε άνδρες, οι οποίοι παίρνουν την ίδια πόζα.

Στο Ιράν συνεχίζονται οι διαδηλώσεις που άρχισαν στις 16 Σεπτεμβρίου μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, μιας 22χρονης ιρανής Κούρδισσας, μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών γιατί παραβίασε, σύμφωνα με την αστυνομία, τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι αρχές, που καταγγέλλουν "ταραχές" οι οποίες ενθαρρύνονται από τη Δύση, όπως δηλώνουν, κάνουν λόγο για χιλιάδες συλληφθέντες σε σχέση με τις διαδηλώσεις.

