Πολιτική

“Qatar Gate” - Η οικογένεια της Εύας Καϊλή στον ΑΝΤ1: Περιμένουμε τον πατέρα της στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκπρόσωπος της οικογένειας της Εύας Καϊλή μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την εμπλοκή της στο σκάνδαλο.

«Δεν γνωρίζουμε τίποτα, περιμένουμε κι εμείς ενημέρωση από τις βελγικές Αρχές.

Περιμένουμε τον πατέρα της να γυρίσει στην Ελλάδα. Αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας όταν έγινε γνωστό.

Την υπόθεση χειρίζεται δικηγόρος», δήλωσε πρόσωπο του οικογενειακού περιβάλλοντος της Εύας Καϊλή στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, ύποπτη για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς που περιλαμβάνει νυν και πρώην ευρωβουλευτές, βοηθούς και άλλα δημόσια πρόσωπα από το ευρωπαϊκό περιβάλλον στις Βρυξέλλες, είχε προσαχθεί την Παρασκευή, αναφέρει η εφημερίδα Le Soir, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια οδηγήθηκε σε ακρόαση. Ο σύντροφός της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, κοινοβουλευτικός βοηθός, είχε επίσης παραπεμφθεί σε ακρόαση. Στο τέλος αυτής της κράτησης, η περίοδος της οποίας δεν μπορούσε να ξεπεράσει τις 48 ώρες, η κ. Καϊλή συνελήφθη, κατηγορούμενη για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με τη Le Soir και το περιοδικό Knack.

Ο σύντροφός της έχει επίσης κατηγορηθεί και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και σε βάρος του, όπως και για τον πρώην ευρωβουλευτή του S&D Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, επισημαίνει η εφημερίδα συμπληρώνοντας ότι ο Φ., ένας λομπίστας των Βρυξελλών που είχε προσαχθεί την Παρασκευή, παραμένει επίσης στη φυλακή, όπως και η Εύα Καϊλή.

Όσον αφορά στον πατέρα της Εύας Καϊλή, τον οποίο έπιασαν με μια βαλίτσα γεμάτη μετρητά φεύγοντας από ξενοδοχείο των Βρυξελλών, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ο Λούκα Βισεντίνι, γενικός γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους, σύμφωνα με τη Le Soir.

Παράλληλα, έρευνα πραγματοποιήθηκε προχθές (Σάββατο) το βράδυ στο σπίτι του Βέλγου ευρωβουλευτή, Μαρκ Ταραμπέλα, όπως αναφέρει η ίδια εφημερίδα και το περιοδικό Knack. Σημειώνουν ότι κατασχέθηκαν το κινητό του τηλέφωνο και ο υπολογιστής του, η όλη διαδικασία έγινε παρουσία της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα.

Η κ. Καϊλή συνελήφθη, κατηγορούμενη για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με τη Le Soir και το περιοδικό Knack.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των βελγικών Αρχών, τις οποίες μεταδίδουν τα βελγικά Μέσα, δύο από τους έξι κατηγορούμενους για την εμπλοκή τους στο “Qatar gate” αφέθηκαν ελεύθεροι.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας



Σημεία για rapid test δωρεάν την Δευτέρα

Καιρός: Υποχωρεί η “GAIA” τη Δευτέρα