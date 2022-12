Κοινωνία

Μαρούσι - Δολοφονία 23χρονης: ο καυγάς που κατέληξε σε φονικό

Η ανακοίνωση της οικογένειας της 17χρονης και τα ψυχιατρικά προβλήματα της ανήλικης.

Μία ακόμη δολοφονία, συντάραξε το πανελλήνιο, με θύμα μια νεαρή κοπέλα, το απόγευμα της Κυριακής στο Μαρούσι.

Η 23χρονη κοπέλα βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένη με πολλαπλές μαχαιριές στον λαιμό, από αιχμηρό αντικείμενο με την αστυνομια να συλαμβάνει τη 17χρονη φίλη του θύματος ως δράστιδα του εγκλήματος.

Η 17χρονη που σκότωσε με μαχαίρι την 22χρονη φίλη της μέσα στο σπίτι της, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Μαρούσι, το απόγευμα της Κυριακής, οδηγείται εντός της ημέρας στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η ανήλικη, που βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, το μόνο που έχει πει έως τώρα σε αστυνομικούς είναι ότι σκότωσε τη φίλη της γιατί της ζήτησε να διακόψουν τη σχέση τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η 17χρονη φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ ο πατέρας της, ο οποίος είναι γιατρός, την βρήκε μέσα στα αίματα μόλις επέστρεψε χθες το βράδυ στο σπίτι τους μαζί με την μητέρα της.

Η 17χρονη οδηγήθηκε χθες το βράδυ από την Υποδιεύθυνση Βορειοανατολικής Αττικής στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, όπου και κρατείται.

Πληροφορίες αναφέρουν πως προηγήθηκε καβγάς μεταξύ των δύο γυναικών και σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε η 17χρονη, "θόλωσε" ενώ για έγκλημα πάθους κάνει λόγο και ο δικηγόρος της ανήλικης δράστιδος.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου της οικογένειας της 17χρονης

"Χθες έλαβα εντολή από τους γονείς της δεκαεπτάχρονης στο Μαρούσι προκειμένου να υπερασπιστώ την κόρη τους που φέρεται πως τέλεσε ανθρωποκτονία εναντίον της εικοσιδιάχρονης φίλης της.

Όταν ενημερωθώ από την κ. Ανακρίτρια και λάβω γνώση της δικογραφίας και των συνθηκών του εγκλήματος , τότε θα μπορώ με βεβαιότητα να ενημερώσω την κοινή γνώμη για τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα. Σίγουρα τα εγκλήματα πάθους όπως το συγκριμένο έχουν πολλές νομικές διακλαδώσεις, αναλύσεις και λεπτομέρειες.

Σήμερα θρηνούν δύο οικογένειες και όχι μία. Η οικογένεια της ανήλικης δράστιδος και η οικογένεια του θύματος.

Εκπροσωπώντας την φερόμενη ως δράστιδα και έχοντας την ιδιότητα του πληρεξουσίου και αντικλήτου δικηγόρου της σας παραθέτω αυτούσια την ανακοίνωση της οικογένειάς της.

«Ως οικογένεια είμαστε βαθύτατα συγκλονισμένοι για την απώλεια της υπέροχης και αξιαγάπητης φίλης της κόρης μας

Τα θερμότατα συλλυπητήρια στην οικογένειά της, συναισθανόμαστε πλήρως την οδύνη τους για τον άνθρωπό τους.

Τα δύο κορίτσια ξεκίνησαν μια υπέροχη φιλία η οποία δυστυχώς παρεκτραπεί παρά τη θέλησή μας και την έντονη αντίδρασή μας.

Η κόρη μας είναι ένα παιδί με έντονα ψυχολογικά προβλήματα τα οποία δυστυχώς παρά την ιατρική βοήθεια που της παρείχαμε από την αρχή της εφηβικής της ηλικίας σε αναρίθμητους παιδοψυχίατρους – ψυχολόγους δεν κατέστη δυνατό να θεραπευθεί. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί για το έγκλημα που τέλεσε η κόρη μας με σκοπό να μην βλάψει κανέναν άλλον εις το μέλλον και τελευταίο τον εαυτό της.

Οι γονείς της αδικοχαμένης κοπέλας γνωρίζουν ότι ο πόνος της απώλειας του παιδιού τους θα ακολουθεί όλους μας για πάντα στη ζωή».

ΑΘΗΝΑ 12-12-2022

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ΄ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ"





