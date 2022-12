Αθλητικά

“Το Πρωινό” - Νίκος Παππάς: Πώς εξαπατήθηκε από τη Σλοβάκα “απατεώνισσα” (βίντεο)

Τι ανέφερε ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού στο "Πρωινό" για την περιπέτεια του με τη Σλοβάκα απατεώνισσα.

Θύμα της Σλοβάκας καλλονής που εξαπατούσε από χλιδάτα εστιατόρια και ξενοδοχεία χωρίς να πληρώνει ούτε ευρώ έπεσε ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού, Νίκος Παππάς, όπως αποκάλυψε ο ίδιος.

Ο άσος των Πρασίνων έκανε γνωστή τη δική του περιπέτεια με την γυναίκα - αράχνη που εξαπατούσε τους πάντες.

Ο Νίκος Παππάς μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για την περιπέτειά του. "Νοικιάζω μέσω ιστοσελίδας διαμέρισμα στο Κολωνάκι για 220 ευρώ το βράδυ. Εκείνη έκανε κράτηση για 4 βράδια και μου ζήτησε να μιλήσουμε τηλεφωνικά, καθώς δήθεν είχε πρόβλημα το σάιτ και δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την κράτησή της και να πληρώσει τα 880 ευρώ. Μου ζήτησε να πάω από εκεί, όπου με κέρασε και ποτό" ενώ συνέχισε λέγοντας πως "όταν κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά και πήγα στο σπίτι είχε φύγει".

Η εντυπωσιακή γυναίκα είχε συλληφθεί για διάπραξη απατών κατ΄ επανάληψη, αλλά είχε αφεθεί ελεύθερη με εγγύηση 10.000 ευρώ, ενώ της είχαν επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας της. Φυσικά, δεν εμφανίστηκε ποτέ, αφού άλλαζε συνεχώς πόλεις και διέμενε σε ξενοδοχεία, από τα οποία έφευγε χωρίς να πληρώσει!

Η γεννημένη στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας γυναίκα οδηγήθηκε ήδη στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου που της άσκησε δίωξη για απάτες, αλλά επιβεβαιώθηκε ότι σε βάρος της εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που είχαν εκδώσει οι αρχές της χώρας της για παρόμοιες υποθέσεις απάτης που είχε διαπράξει στη χώρα.

Στην εκπομπή μίλησε και ο ποινικολόγος, Σάκης Κεχαγιόγλου για την Σλοβάκα πελάτισσά του "η ίδια λέει ότι δεν ισχύει για το ταξί στο οποίο συνελήφθη, περίμενε χρήματα από τον Άγγλο σύντροφό της τα οποία δεν της τα έστειλε ποτέ" και συνέχισε λέγοντας πως "στη Μύκονο είχε ξοδέψει 25000 ευρώ"

