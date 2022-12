Κόσμος

Κακοκαιρία - Βρετανία: Προβλήματα και ακυρώσεις πτήσεων (εικόνες)

Πολλές πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα ακυρώθηκαν, λόγω του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει την Βρετανία.

Χιλιάδες οδηγοί αυτοκινήτων και επιβάτες αεροπορικών εταιριών στη Βρετανία συνάντησαν σήμερα το πρωί σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις τους λόγω του παγετού και της χιονόπτωσης, κυρίως γύρω από το Λονδίνο, όπου πολλά αεροδρόμια έκλεισαν προσωρινά τις πίστες τους.

Ιδιαίτερα το αεροδρόμιο του Στάνστεντ, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Λονδίνου και χρησιμοποιείται κυρίως από την εταιρία χαμηλού κόστους Ryanair, έκλεισε τους διαδρόμους προσγείωσης/απογείωσης την περασμένη νύκτα προκειμένου να τους καθαρίσει από το χιόνι και προειδοποίησε για πιθανά προβλήματα.

Στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου, πολλές πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα ακυρώθηκαν, αλλά οι πίστες είναι πλέον «ανοικτές και απολύτως λειτουργικές» ανέφερε η εταιρία διαχείρισης του αερολιμένα σε δήλωση προς το Γαλλικό Πρακτορείο που διευκρινίζει ότι «ορισμένες πτήσεις μπορεί να καθυστερήσουν» λόγω των καιρικών συνθηκών.

Η εταιρία Ryanair ανέφερε επίσης στο Twitter ότι «εξαιτίας σοβαρής χιονόπτωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι πίστες (των αεροδρομίων) του Στάνστεντ και του Γκάτγουικ (στο νότιο τμήμα του Λονδίνου) έκλεισαν προσωρινά κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας προβλήματα σε όλες τις πτήσεις που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσουν».

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεκάδες επιβάτες ‘εγκλωβισμένοι’ στα αεροδρόμια της βρετανικής πρωτεύουσας ανήρτησαν βίντεο που δείχνουν τους διαδρόμους προσγείωσης/απογείωσης να είναι καλυμμένοι με χιόνι και τα αεροσκάφη καθηλωμένα στο έδαφος.

Σύμφωνα με το BBC, πάνω από 50 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες στο αεροδρόμιο του Χίθροου, το σημαντικότερο στη βρετανική πρωτεύουσα, λόγω ομίχλης.

Σήμερα το πρωί, προβλήματα σημειώθηκαν επίσης στην κίνηση των οχημάτων σε μεγάλες οδικές αρτηρίες γύρω από το Λονδίνο, με σημαντική συμφόρηση στους δρόμους λόγω του χιονιού και του πάγου στο οδόστρωμα.

Χθες βράδυ οδηγοί έμειναν πολλές ώρες εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους, καθώς αιφνιδιάστηκαν από το χιόνι, τον πάγο και την ομίχλη, κυρίως στο Σάσεξ, στο νότιο τμήμα του Λονδίνου, όπου η αστυνομία συνέστησε στους πολίτες να αποφεύγουν τις περιττές μετακινήσεις.

Χιόνι, ομίχλη, πάγος

Οι επιβάτες των σιδηροδρόμων συνάντησαν επίσης σήμερα το πρωί σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και σε ορισμένες γραμμές του μετρό του Λονδίνου.

Η εταιρία Southeastern συμβούλευσε τους επιβάτες «να μην ταξιδέψουν» σήμερα το πρωί, διότι πολλές από τις γραμμές της θα παραμείνουν κλειστές για κάποιες ώρες και ορισμένες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, λόγω του χιονιού και του πάγου.

Το Ηνωμένο Βασίλειο βιώνει κύμα ιδιαιτέρως έντονου ψύχους εδώ και κάποιες ημέρες, με τις θερμοκρασίες να έχουν υποχωρήσει έως και 10 βαθμούς κάτω από το μηδέν σε ορισμένες περιοχές, με χιονόπτωση και πάγο κυρίως στο βόρειο και το νότιο τμήμα της χώρας ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία (MET) διευκρινίζει ότι οι θερμοκρασίες αυτές «δεν είναι ασυνήθιστες σε αυτή την περίοδο του χρόνου».

Η MET εξέδωσε ‘κίτρινη’ προειδοποίηση για χιόνι, ομίχλη και πάγο σε πολλές περιοχές, κυρίως στις νοτιοανατολικές και νοτιοδυτικές, καθώς και στο βόρειο τμήμα της Σκωτίας.

Χθες τα τέσσερα παιδιά υπέστησαν καρδιακή ανακοπή και νοσηλεύτηκαν σε κρίσιμη κατάσταση, υπέκυψαν στα τραύματά τους, αφού έπεσαν μέσα σε παγωμένη λίμνη στη δυτική Αγγλία. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τα παιδιά έπαιζαν πάνω στον πάγο παγωμένης λίμνης και έπεσαν μέσα στο νερό.?

