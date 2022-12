Κόσμος

“Qatar Gate” - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Νέα έφοδος της βελγικής αστυνομίας

Νέα έφοδο πραγματοποίησε η Βελγική Αστυνομία στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο του σκανδάλου διαφθοράς από το Κατάρ, γνωστού πλέον ως «Qatar Gate», σύμφωνα με το Politico.

Οι βελγικές ομοσπονδιακές εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν τις έρευνες, οι οποίες στοχεύουν στην εξεύρεση περισσότερων στοιχείων και είναι πιθανό να εμπλέκουν, εκτός από την Εύα Καϊλή και άλλους ευρωβουλευτές.

#BREAKING EU parliament launching 'internal' probe over corruption charges: president pic.twitter.com/dVApk6lZ3r — AFP News Agency (@AFP) December 12, 2022

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ευρωπαϊκή δημοκρατία δέχονται επίθεση, τόνισε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα μιλώντας στο Στρασβούργο. «Και ο δρόμος μας για ανοιχτές, ελεύθερες, δημοκρατικές κοινωνίες δέχεται επίθεση», προσέθεσε.

«Ως προληπτικό μέτρο, και πάλι με πλήρη σεβασμό του τεκμηρίου της αθωότητας, αφαίρεσα από την αναφερόμενη Αντιπρόεδρο οποιοδήποτε καθήκον και ευθύνη που σχετίζεται με τον ρόλο της ως Αντιπροέδρου και συγκάλεσα έκτακτη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων για την έναρξη της διαδικασίας του άρθρου 21 για τη λήξη της θητείας της ως Αντιπροέδρου σε μια προσπάθεια να προστατευθεί η ακεραιότητα αυτού του Σώματος» επισήμανε η Ρομπέρτα Μέτσολα.

Η πρώτη έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία του Ευρωκοινουλίου έγινε την Παρασκευή, με τις έρευνες να εστιάζονται σε υποθέσεις περί εγκληματικής οργάνωσης, διαφθοράς και ξέπλυμα χρήματος.

Από την πρώτη αυτή αστυνομική επιχείρηση των βελγικών αρχών κρατήθηκαν έξι άτομα, εκ των οποίων τα τέσσερα συνελήφθησαν και κρατούνται μέχρι σήμερα. Μέσα σε αυτά περιλαμβάνεται και η Ελληνίδα ευρωβουλευτής -και πρώην, πλέον, αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Εύα Καϊλή.

