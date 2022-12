Οικονομία

“Qatar gate” - Καϊλή: εταιρεία real estate έφτιαξε πρόσφατα με τον σύντροφο της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εταιρεία έχει ήδη δεσμευτεί ενώ πραγματοποιείται έλεγχος για την εν γένει δραστηριότητα της.

Από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εντοπίστηκε εταιρεία που δημιουργήθηκε πριν ένα μήνα με αντικείμενο την εμπορία και εκμετάλλευση ακινήτων και η οποία είναι στο όνομα της Εύας Καϊλή και του συζύγου της.

Η εταιρεία έχει έδρα στο Κολωνάκι και ήδη δεσμεύθηκε ενώ πραγματοποιείται έλεγχος για την εν γένει δραστηριότητα της.

Η εντολή για δέσμευση αφορά την Εύα Καϊλή, τον σύζυγό της, τους γονείς και άμεσα συγγενικά της πρόσωπα (αδέλφια) ενώ αναφέρεται σε ακίνητα, λογαριασμούς, πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά προϊόντα, εταιρείες και συμμετοχές σε αυτές και λοιπά.

Πρωτίστως όμως η δέσμευση στοχεύει στην αναζήτηση και στο μπλοκάρισμα μετρητών ή ακριβών κινητών πραγμάτων (δώρων) που μπορεί να αποδειχθεί ότι συνδέονται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αδίκημα που έχει αποδοθεί ήδη από τις βελγικές Αρχές και ερευνάται για την Εύα Καϊλή και τον ιταλικής καταγωγής σύζυγό της.

Έλεγχος στο Πόθεν Έσχες του πατέρα της

Μετά από εντολή του επικεφαλής της αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα ελεγχθούν οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του πατέρα της Ευρωβουλευτού, καθώς ο ίδιος είναι δημόσιος λειτουργός και υποχρεούται εκ του νόμου σε υποβολή σχετικής δήλωσης.

Η σύλληψη του συζύγου της

Τόσο η Εύα Καϊλή όσο και ο σύντροφός της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι παρακολουθούνταν εδώ και αρκετό καιρό από τις βελγικές αρχές, με ειδική επιχείρηση να στήνεται όταν δόθηκε το "πράσινο φως" για τη σύλληψη του Φραντσέσκο Τζιόρτζι.

Όπως αναφέρει η βελγική εφημερίδα "Le Soir", άνδρες των ειδικών μονάδων της βελγικής αστυνομίας περίμεναν υπομονετικά αλλά και διακριτικά κρυμμένοι από τα ξημερώματα της Παρασκευής 9 Δεκεμβρίου τον Φραντσέσκο Τζιόρτζι, σύζυγο της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να εξέλθει του σπιτιού στην οδό Wiertz, στην καρδιά της συνοικίας των ομογενών των Βρυξελλών, καθώς η κοινοβουλευτική ασυλία της Εύας Καϊλή δεν επέτρεπε στην αστυνομία να εισέλθει στον χώρο.

Μόλις ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι βγήκε από το γκαράζ του σπιτιού οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν. Μάλιστα, φαίνεται πως η κατάσχεση του κινητού τηλεφώνου του ήταν ζωτικής σημασίας, καθώς δεν πρόλαβε να ενημερώσει κανέναν. Η σύλληψή του ήταν η αρχή από μια σειρά συνολικά 16 ερευνών σε διάφορες περιοχές των Βρυξελλών.

Ειδήσεις σήμερα:

Δήμαρχος Παξών: τι πήγε λάθος με τη μεταφορά της γυναίκας με εγκεφαλικό

Ρόδος: άστεγος έμενε σε παρατηρητήριο ναυαγοσώστη (εικόνες)



“Κιβωτός”: το κελί των “βασανιστηρίων”, τα “ψέματα” και ο τελευταίος όροφος του κτηρίου (βίντεο)