“Qatar gate” - Αβραμόπουλος: μεγάλη η ζημιά για την Ελλάδα και τους θεσμούς της ΕΕ

Τι είπε ο πρώην Επίτροπος της ΕΕ για τις επιπτώσεις της υπόθεσης διαφθοράς και την Εύα Καϊλή. Τι λέει για την παραίτηση του από την ΜΚΟ του φερόμενου ως “εγκέφαλου” του σκανδάλου.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μίλησε την Δευτέρα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, για το σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλονίζει την Ευρωβουλή και την ΕΕ, αλλά και για την σχέση του με ΜΚΟ που είχε ιδρύσει ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» του σκανδάλου.

«Είναι πρωτόγνωρα πράγματα αυτά που ακούγονται. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Κανείς δεν μπορεί να δει κάποιον αν δεν πάρει προηγουμένως έγκριση από τους αρμόδιους των θεσμών. Θα δούmε από την έρευνα τι έγινε σε αυτήν την περίπτωση», είπε ο πρώην Επίτροπος της Ελλάδας στην ΕΕ.

Ο κ. Αβραμόπουλος τόνισε ότι «έχει κάνει μεγάλη ζημιά αυτή η ιστορία και στην Ελλάδα και στους θεσμούς της ΕΕ. Είναι θεσμικό μείζον θέμα, ηθικό και πολιτικό, των ευρωπαϊκών θεσμών, που πρέπει να αντιμετωπιστεί.».

Ερωτηθείς εάν οι εξελίξεις έχουν αντίκτυπο και στην Νέα Δημοκρατία, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών είπε «εγώ θα μιλήσω πιο γενικά από ότι για τα εσωτερικά ενός κόμματος. Αυτό εκ των πραγμάτων πρέπει να προβληματίζει όλα τα πολιτικά κόμματα στην χώρα, γιατί όλα εκπροσωπούνται στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι θέμα ηθικής τάξεως. Η ζημιά είναι ήδη μεγάλη», προσθέτοντας πως τις συνέπειες του σκανδάλου «πρέπει να τις δούμε το συντομότερο δυνατόν, γιατί η Ελλάδα είχε κάνει βήματα μπροστά και τώρα έχουμε μπροστά μας το Ταμείο Ανάκαμψης και πολλά άλλα, που πρέπει να τα δούμε».

Αναφερόμενος στην συμμετοχή του σε τιμητική θέση στην ΜΚΟ που είχε ιδρύσει ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής που κατά πολλούς είναι ο «εγκέφαλος» του σκανδάλου που ταλανίζει την Ευρώπη, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είπε «Πριν από τρία χρόνια προτάθηκε η σύσταση αυτού του νέου οργανισμού καταπολέμησης της ατιμωρησίας και έγιναν προσκλήσεις σε αξιωματούχους ευρωπαϊκών χωρών και αξιωματούχων της ΕΕ και σε κάποιους νομπελίστες, να είμαστε τιμητικά μέλη αυτής της πρωτοβουλίας, που ήταν μια καλή πρωτοβουλία, καθώς ο κ. Παντσέρι δεν ήταν ένας τυχαίος ευρωβουλευτής. Ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Σημείωσε δε πως «εγώ έκανα κάτι έξυπνο: ζήτησα γραπτώς από την ΕΕ την έκφραση γνώμης για το αν αξίζει να είμαι μέλος της Επιτροπής αυτής και έγινα μέλος με την έγγραφη γνώμη της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν».

Εξηγώντας την ακαριαία αντίδραση και την παραίτηση του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είπε στον ΑΝΤ1 πως «πέντε λεπτά μετά από το άκουσμα της είδησης, μίλησα με την κ. Μονγκερίνι και άλλους και είπαμε πως πρέπει να παραιτηθούμε εκείνη την στιγμή».

«Είχε ηθικό πρόσημο αυτός ο οργανισμός που χάθηκε μετά από όσα έγιναν από τον κ. Παντσέρι, καθώς έφυγαν όλοι, έφυγαν και οι νομπελίστες», σημείωσε ο κ. Αβραμόπουλος.

