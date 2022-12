Κόσμος

Γαλλία: Επίθεση με τσεκούρι σε σούπερ μάρκετ (εικόνες)

Τον τρόμο σκόρπισε άνδρας που εισέβαλε με τσεκούρι σε σούπερ μάρκετ και τραυμάτισε κόσμο.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά την επίθεση που δέχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας από έναν άνδρα με τσεκούρι σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Lidl στο Ζεμόν, στη βόρεια Γαλλία, γράφει η τοπική εφημερίδα La Voix du Nord.

Δύο από τα θύματα τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ το τρίτο φέρει λιγότερο σοβαρά τραύματα.

Ο άνδρας στη συνέχεια έστρεψε το τσεκούρι πάνω του και επίσης τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία δεν αναφέρει τις πηγές της.

Δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για τα κίνητρα της επίθεσης.

