Κοινωνία

Yπάλληλος έκρυβε έσοδα και τα έβαζε στην τσέπη του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς εξαπατούσε την εταιρεία στην οποία εργαζόταν. Πόσα λεφτά έβγαλε με την κομπινα του.

Συνελήφθη, τα ξημερώματα της Κυριακής στην Αρτέμιδα, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών και μετά από επισταμένες αναζητήσεις από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 51χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 8 ετών για απάτη κατ΄ εξακολούθηση άνω των 120.000 ευρώ.

Ειδικότερα, ο 51χρονος, εργαζόμενος ως υπεύθυνος υποκαταστήματος αλυσίδας εμπορικής εταιρείας, εξαπατούσε το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, παρουσιάζοντας εισπράξεις μικρότερες από τις πραγματικές, επεμβαίνοντας παράλληλα και στα ηλεκτρονικά δεδομένα της εταιρείας για την αποφυγή αποκάλυψής του.

Στο πλαίσιο της εγκληματικής του δράσης, ο διωκόμενος αποκόμισε συνολικά παράνομο περιουσιακό όφελος τουλάχιστον 240.000ευρώ.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρέθυμνο: γυναίκα πέθανε την ώρα που έτρωγε

Σταϊκούρας: Θα υπάρξουν και νέα μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών

Άρτα: Αγνοούμενος βρέθηκε νεκρός με τραύματα από μαχαίρι