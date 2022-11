Κοινωνία

Αρτέμιδα: σορός ξεβράστηκε στην παραλία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρίλερ σχετικά με την ταυτότητα του ανθρώπου, το άψυχο σώμα του οποίου ξεβράστηκε από την θάλασσα.

Αρτέμιδα. Μυστήριο με νεκρό άνδρα το μεσημέρι του Σαββάτου, στην





Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από την θάλασσα, στο κέντρο της πόλης, πίσω από το περίπτερο και δίπλα ακριβώς από την παιδική χαρά.





Ο άντρας ανασύρθηκε και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Σπάτων, όπως ενημέρωσε μέσω των social media και της ομάδας Σπάτα Αρτέμιδα εν δράσει, ο κ. Βασίλης Τσιγαρας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Λιμενικό Σώμα, σχετικά με τον άνδρα που ανασύρθηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου στην Αρτέμιδα, αναφέρονται τα εξής "Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε πρωινές ώρες του Σαββάτου, από τη θαλάσσια περιοχή της Αρτέμιδας Αττικής, 52χρονος ημεδαπός. Ο ανωτέρω διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Σπάτων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών".