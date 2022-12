Αθλητικά

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: “Πάτησαν” τους Τούρκους οι “ερυθρόλευκοι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακή εμφάνιση και νίκη για τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ κόντρα στην Φενέρμπαχτσε.

Ο υπερηχητικός Ολυμπιακός του πρώτου ημιχρόνου, μετέτρεψε σε... περίπατο την αναμέτρηση με την πρωτοπόρο Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ, συνεχίζοντας σε απόσταση αναπνοής την «καταδίωξη» της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν άνετα με 94-67, για την 13η αγωνιστική της Euroleague, αυξάνοντας το ρεκόρ τους σε 9-4 και υποχρεώνοντας τη Φενέρ στην τρίτη εφετινή ήττα της.

Τα σεμιναριακά στατιστικά του Ολυμπιακού στο πρώτο εικοσάλεπτο με 14/17 δίποντα, 9/16 τρίποντα, 3/5 βολές, 14 ριμπάουντ, 19 ασίστ, 6 κλεψίματα, 1 μπλοκ, απλοποίησαν το έργο των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι πήραν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο μη αναστρέψιμο +27 (58-31) και δεν κοίταξαν πίσω...

Πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών, οι οποίοι «πετάνε» για Γαλλία ενόψει της δεύτερης υποχρέωσης τους στη «διαβολοβδομάδα» με τη Βιλερμπάν (15/12, 22:00), ο συνήθης-ύποπτος Σάσα Βεζένκοφ με 21 πόντους, ενώ από τη Φενέρ πάλεψε ο Κάρσεν Έντουαρντς με 13.

Τα δεκάλεπτα: 31-11, 58-31, 74-51, 94-67

Με τον Ολυμπιακό να δείχνει με το... καλησπέρα τις διαθέσεις του, δίνοντας ρεσιτάλ αυτοματισμών στο παιχνίδι του, οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν στο παρκέ και με οδηγό της επίθεσης τον Βεζένκοφ έγραψαν το 12-0 στο 3΄. Δίχως μάλιστα να κατεβάσουν ταχύτητα σε άμυνα και επίθεση, με μόλις 2 λάθη στην πρώτη περίοδο και τον Βεζένκοφ στους 13 πόντους, οι Πειραιώτες βρέθηκαν στο 8΄ στο +17 (26-9), ενώ έκλεισαν το δεκάλεπτο με τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της (+20, 31-11).

Σταθερός από τα 6.75 (56% μέχρι το ημίχρονο) και στη δημιουργία (19 ασίστ στο ημίχρονο), ο Ολυμπιακός δεν απειλήθηκε στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου, ξεφεύγοντας στο 13΄ με +26 (42-16). Ακόμη κι όταν η Φενέρ πίεσε στην μπάλα, έτρεξε επιμέρους σκορ 8-13 και μείωσε σε 50-29 στο 18΄, οι Βεζένκοφ και Λαρεντζάκης συνδέθηκαν και πάλι από τη γραμμή του τριποντου, στέλνοντας την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια στο +28 (58-31).

Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε στην τρίτη περίοδο, με τη Φενερμπαχτσέ να βελτιώνει την αμυντική λειτουργία της, περιορίζοντας την παραγωγικότητα του Ολυμπιακού, που υπέπεσε σε επτά λάθη σε αυτό το διάστημα. Ωστόσο, με τον Φαλ να κυριαρχεί μέσα στη ρακέτα, οι «ερυθρόλευκοι» δεν απειλήθηκαν, έμειναν σε απόσταση ασφαλείας και έκλεισαν το δεκάλεπτο με τον Σλούκα να αξιοποιεί το αντιαθλητικό που κέρδισε από τον Γκούντουριτς και τον Βεζένκοφ την τελευταία επίθεση, γράφοντας το 74-51 στο 30΄. Με το ματς να έχει κριθεί, ο Ολυμπιακός βρήκε και πάλι ρυθμό από τα 6.75, δια χειρός Βεζένκοφ, ο Πίτερς τον... μιμήθηκε και οι Πειραιώτες αξιοποιώντας την ευστοχία τους από τη γραμμή των ελευθέρων βολών έφτασαν άνετα στο τελικό 94-67.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γκαρσία, Λάτισεβς, Γιαβόρ

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 6, Κάνααν 6 (2), Λούντζης 2, Λαρεντζάκης 12 (2), Πάπας 2, Φαλ 11, Σλούκας 8, Βεζένκοφ 21 (3), Παπανικολάου 6 (2), Μπόλομποϊ 6, Πίτερς 12 (2), ΜακΚίσικ 2.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Δημήτρης Ιτούδης): Μπίρσεν 5 (1), Χάζερ 5 (1), Έντουαρντς 13 (2), Άκπιναρ 11 (3), Γκεγίκ 2, Μαχμούτογλου 3 (1), Χέιζ 3 (1), Τζεκίρι, Γκούντουριτς 9, Μπούκερ 6, Καλάθης 10 (1).

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate” - Καϊλή: Πάνω από ενάμισι εκατομμύριο ευρώ τα κατασχεμένα χρήματα

Θάνατος 16χρονου - Αθήνα: Επεισόδια στην πορεία διαμαρτυρίας (εικόνες)

Μάτι - Μάρτυρας: Καίγονταν οι γονείς μου κι νόμιζα ότι ήταν ξύλα!