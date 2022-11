Αθλητικά

Φενερμπαχτσέ - Παναθηναϊκός: Βαριά ήττα για τους “πράσινους” στην Πόλη

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν από την πρωτοπόρο ομάδα του Ιτούδη, η οποία συνεχίζει να οδηγεί το... τρένο της κατάταξης.



Ο Παναθηναϊκός «κόλλησε» από τη δεύτερη περίοδο στον αμυντικό... βάλτο της Φενερμπαχτσέ, συμπληρώνοντας στην Πόλη την έκτη ήττα του σε οκτώ αγωνιστικές στη Euroleague. Οι «πράσινοι» έπεσαν με το βαρύ 107-77 απέναντι στην πρωτοπόρο ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, η οποία συνεχίζει να οδηγεί το... τρένο της κατάταξης με ρεκόρ 7-1.

Δίχως τρίποντο (6/25), τραγική άμυνα και χαμένες τις μάχες των ριμπάουντ και της δημιουργίας, το «τριφύλλι» δεν είχε... τύχη στην Πόλη και μετά από μία σεμιναριακή πρώτη περίοδο... κατέρρευσε και παραδόθηκε στις... ορέξεις της τουρκικής ομάδας.

Κορυφαίος των νικητών ο Σκότι Γουίλμπεκιν με 19 πόντους, ενώ ο Νικ Καλάθης άγγιξε το νταμπλ νταμπλ με 9 πόντους και 7 ασίστ. Από τον Παναθηναϊκό, που έχασε λίγο πριν το ημίχρονο τον Μάριους Γκριγκόνις με ενοχλήσεις στη μέση, προσπάθησε ο Ντουέιν Μπέικον με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 22-25, 55-40, 78-55, 107-77

Η Φενέρ κατάφερε να αιφνιδιάσει τον Παναθηναϊκό, όταν έγραψε με το... καλησπέρα στον φωτεινό πίνακα το 7-0 στο 2΄. Ωστόσο, με τον Ουόλτερς να τρέχει ένα προσωπικό σερί 5-0 και να μοιράζει τη σκυτάλη του σκοραρίσματος σε Γουίλιαμς και Μπέικον, οι «πράσινοι» αντέδρασαν, βρήκαν το μακρινό σουτ και δίνοντας ρεσιτάλ παραγωγικότητας έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +3 (22-25 στο 10΄).

Στη δεύτερη περίοδο, όμως, το «τριφύλλι» έδειξε να στερεύει από έμπνευση σε άμυνα και επίθεση, δέχθηκε ένα καταστροφικό επιμέρους σκορ 33-15, απόρροια της... βροχής τριπόντων της τουρκικής ομάδας και στο 20΄ βρέθηκε στο -15 (55-40), βλέποντας παράλληλα τον Γκριγκόνις να τίθεται νοκ άουτ με ενοχλήσεις στη μέση.

Η τρίτη περίοδος ήταν καρμπόν της δεύτερης, με τον Παναθηναϊκό να «κολλάει» στην αντίπαλη άμυνα, να περιορίζεται και πάλι στους 15 πόντους και να χάνει την επαφή με την τουρκική ομάδα, η οποία στο φινάλε του δεκαλέπτου εκτόξευσε τη διαφορά στο μη αναστρέψιμο +23 (78-55). Τυπικής διαδικασίας ο... επίλογος του αγώνα, με τον Παναθηναϊκό να περιμένει... μαρτυρικά τη λήξη της αναμέτρησης...

Οι συνθέσεις:

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Δημήτρης Ιτούδης): Μότλεϊ 10, Μπίρσεν, Χαζέρ 7, Γουίλμπεκιν 19 (4), Εντουαρντς 14 (2), Μαχμούτογλου 9 (3), Ντέιβις 16 (2), Πιέρ 2, Τζεκίρι 6, Γκούντουριτς 8, Μπούκερ 7, Καλάθης 9 (1).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης 6 (2), Γουόλτερς 11 (1), Λι 2, Παπαγιάννης 12, Γουίλιαμς 10 (1), Γ. Καλαϊτζάκης 3, Μπέικον 20 (2), Πονίτκα 7, Γκριγκόνις, Μαντζούκας, Γκουντάιτις 6.

