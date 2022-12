Αθλητικά

Αναντολού Εφές - Ολυμπιακός: Ήττα στην Πόλη για τους “ερυθρόλευκους”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λάθη και αστοχία κόστισαν στον Ολυμπιακό την ήττα στην Πόλη από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αναντολού Εφές.



Αφιλόξενη αποδείχτηκε η Κωνσταντινούπολη, δεύτερη πόλη μετά το Τελ Αβίβ, στην οποία ηττήθηκε ο Ολυμπιακός εκτός έδρας στη Euroleague αυτή τη σεζόν. Αν και προηγήθηκε με +11 πόντους (25-36) στη 2η περίοδο, η ομάδα του Πειραιά είδε την Αναντολού Εφές να μετρά 10/15 τρίποντα στο β΄ μέρος (7 εύστοχα στην 4η περίοδο), για να ηττηθεί με 82-71 από την “back to back” πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Οι «ερυθρόλευκοι» που σημείωσαν μόνο 30 πόντους στο β΄ μέρος (12 στην 3η και 18 στην 4η περίοδο) υποχώρησαν στο 7-4. Ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 18 πόντους (3/9 τρίποντα), ο Λαρεντζάκης είχε 13 με 3/5 τρίποντα, ενώ από 12 πόντους και 6 ριμπάουντ είχαν προσφορά οι Μουσταφά Φαλ και Κώστας Σλούκας.

Ο Ροντρίγκ Μπομπουά αποδείχτηκε «δήμιος» του Ολυμπιακού, με 5/6 τρίποντα, 19 πόντους συνολικά, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 1 ασίστ. Ο Εργκίν Αταμάν είδε τον Ουίλ Κλάιμπερν να μετρά 24 πόντους. Ο παίκτης που στέρησε την πρόκριση στον τελικό της Euroleague πέρυσι, ο Βασίλιε Μίτσιτς είχε συγκομιδή 18 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ! Η Εφές που δεν είχε τους Σέιν Λάρκιν και Αμάτ Εμπαγέ ανέβηκε στο 6-5.

Ο Ολυμπιακός επικεντρώνεται στο ντέρμπι «αιωνίων», με τον Παναθηναϊκό, στο ΣΕΦ, για την Basket League, τη Δευτέρα (5/12).

Τα δεκάλεπτα: 13-18, 33-41, 52-53, 82-71

Με τον ΜακΚίσικ αντί του Κέιναν στην πεντάδα, συν τους Ουόκαπ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, ενώ ο Αταμάν επέλεξε τους Μίτσιτς, Μπομπουά, Μπράιαντ, Πολονάρα και Ζίζιτς στην αρχική πεντάδα της Εφές.

Τα τρίποντα από Ουόκαπ και Βεζένκοφ αιφνιδίασαν την Εφές, για να προηγηθεί με 0-10 ο Ολυμπιακός παίζοντας υποδειγματικά στην άμυνα. Ο Ουίλ Κλάιμπερν απάντησε με 5 σερί πόντους, ενώ εύστοχος από τα 6.75 ήταν ο Αζάια Τέιλορ (8-12). Η υπεροχή του Μουσταφά Φαλ έναντι του Γερμανού Τιμπόρ Πλάις στη ρακέτα ήταν εμφανής, με τον Γάλλο διεθνή να πετυχαίνει διαδοχικά καλάθια (8-16). Όμως, ο Ουίλ Κλάιμπερν έφτασε τους 7 πόντους, 10-16, ο Τιμπόρ Πλάις βγήκε στην περιφέρεια και με τρίποντο μείωσε σε 13-16, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ, διαμόρφωσε το σκορ της 1ης περιόδου, 13-18.

Οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Άλεκ Πίτερς πήραν τη θέση των Ουόκαπ και Παπανικολάου αντίστοιχα με την έναρξη της 2ης περιόδου, με τον πρώτο να κάνει εξαιρετική εμφάνιση και με 8 πόντους να οδηγεί τον Ολυμπιακό (23-30). Οι γηπεδούχοι ανέβαζαν το σκορ με τρίποντα των Μπομπουά και Μίτσιτς. Ο Άλεκ Πίτερς σημείωσε τους επόμενους τρεις πόντους των «ερυθρόλευκων» (25-33), ενώ ο Κώστας Σλούκας διεύρυνε τη διαφορά στους +11 πόντους, 25-36, ων εύστοχος έξω από τη γραμμή του τριπόντου. Όμως, μετά το 28-37 από βολή του Μπόλομποϊ, ο Ολυμπιακός είδε την Εφές να μειώνει στους τέσσερις πόντους, με σερί 5-0 (33-37). Η ομάδα του Πειραιά έκανε λάθη σε αυτό το διάστημα, έδωσε εύκολα καλάθια στους παίκτες του Αταμάν και χρειάστηκε να... ξαναμιλήσει ο Σλούκας. Με 4 διαδοχικούς πόντους του διεθνή γκαρντ, οι Πειραιώτες πήγαν στο +8 (33-41) στ’ αποδυτήρια, για το ημίχρονο.

Αν και ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 10 πόντους, 35-45, με καρφώματα από τον Μουσταφά Φαλ, η Εφές «ροκάνισε» τη διαφορά με τρίποντο του Ροντρίγκ Μπομπουά και λύσεις του Άντε Ζίζιτς. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης μείωσε στο καλάθι, 43-45. Σε εκείνο το σημείο ο Σάσα Βεζένκοφ έβγαλε τον Ολυμπιακό από τη δύσκολη θέση, αφού με δικό του σερί 8-0, η ομάδα του Πειραιά απομακρύνθηκε εκ νέου (46-53). Όμως, το μυαλό των παικτών του Μπαρτζώκα... χάλασε, έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο και η Εφές απείλησε πλησιάζοντας στον πόντο (52-53) από ένα ακόμη τρίποντο του Ροντρίγκ Μπομπουά (16π.).

Τα δύο τρίποντα του Ουίλ Κλάιμπερν ήταν το χειρότερο ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό στην 4η περίοδο, αφού όχι μόνο έχασε το προβάδισμα, αλλά είδε και την “back to back” πρωταθλήτρια Ευρώπης να προηγείται με +5 (58-53). Σλούκας και Μπράιαντ ανέβασαν το σκορ έξω από τη γραμμή του τριπόντου (61-56). Ο Μίτσιτς πέτυχε έξι σερί πόντους για την Εφές (67-59) κι ενώ ενδιάμεσα είχε ευστοχήσει σε τρίποντο ο Λαρεντζάκης. Με την περιφερειακή άμυνα των «ερυθρόλευκων» να μην λειτουργεί, ο Μπαρτζώκας είδε την αντίπαλο να ξεφεύγει με 72-64 με ένα ακόμη τρίποντο του Μίτσιτς. Το 72-66 με 2/2 βολές του Σλούκα, 3:18’’ πριν τη λήξη, έγινε 74-66 δια χειρός Μίτσιτς, με τον Σλούκα να έχει καθίσει στον πάγκο και τον Ουόκαπ να μπαίνει στη θέση του. Ο Σλούκας επέστρεψε αντί του Λαρεντζάκη, αφού ο τελευταίος ευστόχησε πρώτα σε δύο βολές (74-68). Ο Φαλ πέρασε στο παρκέ αντί του Μπόλομποϊ. Ο Μίτσιτς σταμάτησε με φάουλ τον ΜακΚίσικ, αλλά ο Αμερικανός του Ολυμπιακού ευστόχησε μόνο στη 2η βολή (74-69). Κι όταν ο Ροντρίγκ Μπομπουά ήταν εύστοχος σε τρίποντο, το 77-69, με 1:42’’ εναπομείναντα χρόνο έδινε πλεονέκτημα για τη νίκη στην Εφές. Ο ΜακΚίσικ μείωσε σε 77-71, εν συνεχεία ο ίδιος κόπηκε από τον Άντε Ζίζιτς σε διείσδυση, με τον Ουίλ Κλάιμπερν να ευστοχεί από την κορυφή της ρακέτας για το 80-71 και πλέον η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη για τον Ολυμπιακό, αφού απέμεναν μόνο 30 δεύτερα. Ο Σλούκας αστόχησε σε τρίποντο, ο Βεζένκοφ έστειλε στη γραμμή των βολών του Κλάιμπερν, για το 82-71, με 2/2 βολές του Αμερικανού, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.

Διαιτητές: Ράντοβιτς (Κροατία), Βίλιους (Λιθουανία), Περούγκα (Ισπανία)

Οι συνθέσεις:

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Εργκίν Αταμάν): Μπεμπουά 19 (5), Μπράιαντ 5 (1), Γκάζι, Κλάιμπερν 24 (4), Τέιλορ 3 (1), Πλάις 5 (1), Μίτσιτς 18 (3), Πολονάρα 4, Ζίζιτς 4, Ντάνστο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 5 (1), Κέιναν, Λούντζης, Λαρεντζάκης 13 (3), Φαλ 12, Σλούκας 12 (2), Βεζένκοφ 18 (3), Παπανικολάου, Μπόλομποϊ 3, Πίτερς 3, Μπλακ, ΜακΚίσικ 5

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου”: Συμπληρωματική κατάθεση έδωσε ο 19χρονος που κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση

Δίκη Κλοντιάνας Τσέλο: Η ποινή στην εικαστικό που πυροβόλησε τον πατέρα του παιδιού της

Ηράκλειο: Σε κρίσιμη κατάσταση η 4χρονη που κατάπιε φιστίκι