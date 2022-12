Κόσμος

Γαλλία: Μπριζίτ Μακρόν και Ολένα Ζελένσκα συνάντησαν Ουκρανούς μαθητές (εικόνες)

Έως σήμερα, 20.000 Ουκρανοί μαθητές φοιτούν σε σχολεία στη Γαλλία. Τι δήλωσαν οι πρώτες κυρίες της Ουκρανίας και της Γαλλίας.

Οι πρώτες κυρίες της Ουκρανίας Ολένα Ζελένσκα και της Γαλλίας Μπριζίτ Μακρόν συνάντησαν Ουκρανούς μαθητές που φοιτούν σε σχολεία στο Παρίσι, εκφράζοντας την "αλληλεγγύη" τους και την ευχή να έχουν την καλύτερη δυνατή υποστήριξη.

Έως σήμερα, 20.000 Ουκρανοί μαθητές φοιτούν σε σχολεία στη Γαλλία, από τα οποία περισσότερα από 2.000 στην ακαδημία της Νίκαιας (νοτιοανατολικά), περισσότερα από 1.700 στην ακαδημία των Βερσαλλιών στην περιφέρεια του Παρισιού και 500 στην ακαδημία του Παρισιού.

Την Τρίτη, η Ολένα Ζελένσκα και η Μπριζίτ Μακρόν, που συνοδεύονταν από τον Γάλλο υπουργό Παιδείας Παπ Ντιαγέ, επισκέφθηκαν ένα δημοτικό σχολείο στο κέντρο της πρωτεύουσας όπου φοιτούν έξι μαθητές από ουκρανικές οικογένειες που διέφυγαν από τον πόλεμο.

"Είμαστε περήφανοι που τα έχουμε δεχθεί και η φοίτηση των παιδιών είναι επίσης ένας τρόπος να δείξουμε την αλληλεγγύη μας προς τον ουκρανικό λαό", δήλωσε ο υπουργός απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.

Για την πρώτη κυρία της Ουκρανίας, είναι "πολύ σημαντικό για τους μαθητές αυτούς να είναι ενταγμένοι στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αλλά πρέπει να μπορούμε να διατηρήσουμε τη σχέση μεταξύ της Ουκρανίας και των παιδιών μας, επειδή μια ημέρα θα γυρίσουν πίσω, το ελπίζω πολύ".

Ο 9χρονος Σάσα που φοιτά σε αυτό το σχολείο του Παρισιού και ζει με τη μητέρα του, συνομίλησε για λίγο με την Ολένα Ζελένσκα. Όταν ρωτήθηκε αν θέλει να γυρίσει στην Ουκρανία, ο μικρός μαθητής εξήγησε ότι "πριν γίνει αυτό, πρέπει να ξεκαθαρίσουν όλα".

"Μια μέρα, θα μπορέσεις να επιστρέψεις στην Ουκρανία, το εύχομαι", του είπε η Ζελένσκα.

Λίγο πιο μακριά, η Ολεκσάντρα, μητέρα τριών παιδιών που πήγε στο Παρίσι την περασμένη άνοιξη, δηλώνει ότι "της λείπει η χώρα της". "Η Ουκρανία είναι η μητέρα πατρίδα μας, αλλά δεν θα γυρίσουμε παρά μόνο εάν τα παιδιά μου θα μπορούν να έχουν μια κανονική ζωή".

"Μπορούμε πάντα να κάνουμε περισσότερα. Αλλά νομίζω ότι οι Ουκρανοί το ξέρουν, είμαστε εδώ μαζί τους, και όσους είναι εδώ πρέπει να τους στηρίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε", είπε η Μπριζίτ Μακρόν, περιτριγυρισμένη από οικογένειες Ουκρανών μαθητών.

