Εύα Καϊλή - Παναγιώτης Ψωμιάδης: Όλη Ελλάδα έχει πέσει από τα σύννεφα

Τι είπε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης για τη σχέση και την συνεργασία του με τον πατέρα της Εύας Καϊλή, Αλέξανδρο. Πότε "βλέπει" εκλογές.

Αντιμέτωπη με την πιθανότητα προφυλάκισής της βρίσκεται σήμερα η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής, Εύα Καϊλή, καθώς το προδικαστικό συμβούλιο του Βελγίου αναμένεται να κρίνει αν η πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα περάσει το διάστημα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής της (δηλαδή 1-1.5 χρόνο) στις βιώσιμες φυλακές Χάρεν των Βρυξελλών ή θα αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Μιλώντας για την υπόθεση Καϊλή στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" ο πρώην Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Παναγιώτης Ψωμιάδης, αρχικά τόνισε ότι "όλη η Ελλάδα έχει πέσει από τα σύννεφα" και συμπλήρωσε πώς "οποιοδήποτε να ειναι το αποτέλεσμα των ερευνών η ζημιά έχει γίνει".

Για την σχέση και τη συνεργασία του με τον πατέρα της Εύας Καϊλή, Αλέξανδρο είπε ότι "γνώρισε ως προϊστάμενο στις τοπικές υπηρεσίες, τον αναβάθμισα και τον έκανα διευθυντή γιατί είχε τα προσόντα και την ικανότητα". Αναφορικά με την σχέση του με την κ. Καϊλή είπε ότι ήταν τυπικές.

Τέλος ερωτηθείς για τα εκλογικά σενάρια ο κ. Ψωμιάδης δήλωσε "βλέπω εκλογές τον Απρίλιο" και εξέφρασε την διαφωνία του για τις δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη "ότι η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποίησαν την κ. Καϊλή ως "δούρειο ίππο".

