“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: Η Μέτσολα απαντά με “αιχμές” για τα περί “εντολών” στο Κατάρ

Τι δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ρομπέρτα Μέτσολα με αφορμή τις δηλώσεις του δικηγόρου της Εύας Καϊλή.

«Η σαφής και πάγια εντολή προς όλους τους Αντιπροέδρους (του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) είναι να εκπροσωπούν τη θέση του Κοινοβουλίου. Τίποτα άλλο», τονίζει εκπρόσωπος της Προέδρου Ρομπέρτα Μετσόλα.

Ερωτηθείς σχετικά με δηλώσεις του δικηγόρου της Εύας Καϊλή, του Μιχάλη Δημητρακόπουλου, που αφορούν την Ρομπέρτα Μετσόλα και τη δράση της Εύας Καϊλή ως ευρωβουλευτή και ως αντιπροέδρου, ο εκπρόσωπος σημείωσε ότι «οι Αντιπρόεδροι έχουν ως αρμοδιότητές τους, εκτός από άλλα καθήκοντα, και γεωγραφικές περιοχές όπου εκπροσωπούν το Κοινοβούλιο» προσθέτοντας ότι «η κατανομή των καθηκόντων των Αντιπροέδρων συμφωνήθηκε στην αρχή της θητείας. Στην περίπτωση αυτού του μέλους, ήταν η Μέση Ανατολή».

«Η σαφής και πάγια εντολή προς όλους τους Αντιπροέδρους είναι να εκπροσωπούν τη θέση του Κοινοβουλίου. Τίποτα άλλο», καταλήγει ο εκπρόσωπος.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 το βράδυ της Τρίτης ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος μεταφέροντας, όπως είπε κατ΄ εντολήν της Εύας Καϊλή, τις απόψεις της κατηγορούμενης από τις βελγικές Αρχές για υπόθεση δωροληψίας και διαφθοράς, είπε πως «κατ΄ αρχήν είναι απολύτως ψευδές ότι εγώ είχα προσωπική ατζέντα που χρησιμοποιούσα ή πλάσαρα στο κράτος του Κατάρ. Από το 2019 υπήρχαν συζητήσεις από την Ευρωπαϊκή ένωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ό,τι θα πρέπει να ανοιχτεί και αν αναπτύξει σχέσεις με το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Ομάν, επειδή ήταν αναπτυσσόμενη περιοχή».

«Μου είπε ότι ο Γιοζέπ Μπορέλ και η Επίτροπος Γιόχανσον ήταν οι άνθρωποι που πρώτοι έλαβαν απόφαση για το Κατάρ. Η κ. Μέτσολα έκανε Επιτροπή για να αναπτυχθούν οι σχέσεις της Ευρωβουλής με το Κατάρ και έκανε την κ. Καϊλή αντιπρόσωπο της και όλες οι επαφές που έκανε στο Κατάρ και όσα είπε ήταν σύμφωνα με όσα απηχούν τις απόψεις της Επιτροπής και διαρκώς ήταν μαζί της κάποιος άνθρωπος της Ευρωβουλής», συμπλήρωσε ο κ. Δημητρακόπουλος.

