“Qatar gate” - Καϊλή: Νέες φωτογραφίες από βαλίτσες με μετρητά (εικόνες)

Νέες φωτογραφίες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, απο χρήματα που βρέθηκαν στην διάρκεια των ερευνών των βελγικών Αρχών. Νέα ανακοίνωση της Εισαγγελίας.

Νέες φωτογραφίες έδωσε στη δημοσιότητα η εισαγγελία του Βελγίου από τα ευρήματα στο σπίτι της Εύας Καϊλή και του συντρόφου της.

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία του Βελγίου ανέβασε στο twitter φωτογραφίες με τα χρήματα, αλλά και τις βαλίτσες που βρέθηκαν αναφορικά με το σκάνδαλο "Qatar Gate".

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση κατάσχεσε σχεδόν 1,5 εκατομμύριο ευρώ κατά τη διάρκεια ερευνών στην περιοχή των Βρυξελλών σε σχέση με υπόθεση ύποπτης διαφθοράς στην οποία εμπλέκονται άτομα που δραστηριοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

H ανάρτηση αναφέρει 'Στο πλαίσιο φακέλου της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας για υποψίες διαφθοράς, με στόχο άτομα που δραστηριοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ομοσπονδιακή Δικαστική Αστυνομία κατέσχεσε σχεδόν 1,5 εκατομμύριο ευρώ κατά τη διάρκεια ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή των Βρυξελλών".

Dans le cadre d’un dossier du Parquet Federal de suspicions de corruption, visant des personnes actives au sein du Parlement europeen, la Police Judiciaire Federale a saisi pres d’1,5 millions d’euros lors de perquisitions menees en region bruxelloise. pic.twitter.com/2UfK2zNtnm

— Police Federale (@policefederale) December 14, 2022

