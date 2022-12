Πολιτική

Μηταράκης: Εναγκαλισμός ΜΚΟ με ευρωβουλευτές και δημοσιογράφους που δυσφημούν την Ελλάδα

Τι είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στην Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό Γιατί επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ.

Για τα πεπραγμένα αλλά και τους στόχους του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μίλησε ο αρμόδιος Υπουργός, κ. Νότης Μηταράκης στη Βουλή κατά τη συζήτηση για την ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2023.

Ο κ. Μηταράκης, αναφέρθηκε εκτενώς στα οικονομικά στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αλλά και την αποτελεσματικότητα στο Μεταναστευτικό, σε αντίθεση με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως πλέον η χώρα μας και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ελέγχουν πλήρως ένα τόσο ευαίσθητο ανθρωπιστικό ζήτημα.

«Το 2022 ήταν μία ακόμη χρονιά πρόκληση για το μεταναστευτικό. Ωστόσο η Ελλάδα κατάφερε να κρατηθεί στο ύψος των περιστάσεων και να επιβεβαιώσει πως έχει πλέον τον έλεγχο του μεταναστευτικού σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Παρ’ όλες τις εξωτερικές πιέσεις η Ελλάδα έμεινε πιστή στους δύο στόχους που θέσαμε: Την ουσιαστική μείωση των ροών και τον δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης, στις τοπικές κοινωνίες. Η χώρα μας βιώνει τα τελευταία τρία χρόνια τις χαμηλότερες ροές της 10ετίας,ενώ η πολιτική που ακολουθήσαμε, επέτρεψε να αισθανθούν ξανά ασφαλείς, οι τοπικές κοινωνίες», ανέφερε από το βήμα της Βουλής αρχικά ο κύριος Μηταράκης.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αντιπαρέθεσε μάλιστα και στοιχεία σχετικά με την μεταναστευτική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Όταν τη διακυβέρνηση της χώρας ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, το τοπίο στο μεταναστευτικό ήταν χαοτικό και σε αυτό δεν συνέβαλαν μόνο οι εξωτερικοί παράγοντες αλλά και η ιδεοληπτική εμμονή του ΣΥΡΙΖΑ να εφαρμόζει αναποτελεσματικές μεθόδους. Η πολιτική των ανοιχτών συνόρων είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων στις ελληνικές θάλασσες, με αποκορύφωμα τη διετία 2015-2016 όταν και στην χώρα μας μπήκαν πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι και χάθηκαν πάνω από 1.500 ψυχές. Η Ελλάδα λοιδορήθηκε για τη Μόρια και την Ειδομένη. Καταυλισμούς μέσα στους οποίους οι βιασμοί ήταν καθημερινό φαινόμενο, όπως και το trafficking. Την ίδια ώρα, οι τοπικές κοινωνίες ασφυκτιούσαν Οι κάτοικοι των νησιών προσέφεραν στέγη, τροφή, είδη πρώτης ανάγκης και θα πρέπει όλοι να τους ευχαριστούμε για τη συνεισφορά τους στο Μεταναστευτικό. Αλλά μην ξεχνάμε πως και εκείνοι έχουν οικογένειες να θρέψουν. Οι αιτήσεις ασύλου χρόνιζαν με αποτέλεσμα εμείς να βρούμε πάνω από 200.000 υποθέσεις. Εμείς μειώσαμε τις εκκρεμείς υποθέσεις σε λιγότερες από 25.000. Κατασκευάσαμε 3 κλειστά κέντρα στα νησιά και έπονται άλλα δύο το 2023. Από 90.000 διαμένοντες σε 121 δομές σήμερα έχουμε 15.000 σε 33 δομές».

«Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μπαίνει στο 2023 χωρίς οφειλές»

Ο κύριος Μηταράκης, αναφέρθηκε και στα οικονομικά στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο επανασυστάθηκε το 2019, τονίζοντας πως τακτοποιήθηκαν οφειλές που ξεπερνούσαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ προς προμηθευτές, ενώ σημείωσε πως η εκτέλεση του περσινού προϋπολογισμού έγινε με συνέπεια και πολύ υψηλά ποσοστά απορρόφησης.

«Αναφορικά με το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, πρέπει να σημειώσουμε ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού το 2022 έγινε με συνέπεια και πολύ υψηλά ποσοστά απορρόφησης. Συγκεκριμένα, οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 92 εκ. εκ των οποίων έχουν ήδη απορροφηθεί τα 69 εκ. € και αναμένεται η συνολική απορρόφηση να φτάσει στα 81 εκ. €. Αντίστοιχα, στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, οι ετήσιες πιστώσεις ανήλθαν στα 423 εκ. €, ενώ η εκτιμώμενη απορρόφηση ως τέλους του έτους θα ανέλθει στα 345 εκ. €. Αξίζει να σημειωθεί, ότι μαζί με τη βοήθεια του Υπουργείου Οικονομικών, οι οικονομικές μας υπηρεσίες τακτοποιήσαν πάνω από 700 εκκρεμείς υποθέσεις και οφειλές προς προμηθευτές, ύψους πλέον των 5 εκ. €, από το 2015! Και πλέον, το Υπουργείο μας μπαίνει στο 2023 χωρίς οφειλές, χωρίς εκκρεμότητες, με τακτοποιημένο προϋπολογισμό και ολοκληρωμένο προγραμματισμό για τη συνολική αντιμετώπιση της παράνομης αλλά και της νόμιμης μετανάστευσης», υπογράμμισε ο κύριος Μηταράκης.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, έκανε γνωστούς και τους στόχους του 2023, αναφέροντας: «Το 2023, το Υπουργείο μας θα έχει τακτικό προϋπολογισμό ύψους 94 εκ. €, προϋπολογισμό από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα ύψους 290 εκ. € και πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας 32 εκ. €. Ενώ παράλληλα, θα διαχειριστεί και τα Ταμεία Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων ύψους περίπου 2 δισ. € για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027».

«Δυναμιτίζει το κλίμα ο ΣΥΡΙΖΑ, περιμένουμε τη συγγνώμη του για τα fake news του Έβρου»

Ο κύριος Μηταράκης, έθεσε εκ νέου το θέμα των fake news σχετικά με την χώρα μας κάνοντας αναφορά στον ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος «δεν ζήτησε ούτε συγγνώμη» για το περιστατικό των «38» στον Έβρο.

«Η επιλογή της αντιπολίτευσης να δυναμιτίζει το κλίμα είναι συνέπεια της αδυναμίας να αντιπροτείνει στα μεγάλα ζητήματα της χώρας. Να απαντήσει στην μεγάλη λαϊκή παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, που απέδειξε ότι η φιλελεύθερη οικονομία όχι απλώς συνάδει, αλλά είναι ο μόνος αξιόπιστος τροφοδότης της κοινωνικής πολιτικής. Ο μόνος αξιόπιστος τροφοδότης της δημιουργίας θέσεων εργασίας με στόχο την διαρκή αύξηση των πραγματικών αποδοχών των εργαζομένων, καθώς αυξάνει η ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας», ήταν η τοποθέτηση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος συμπλήρωσε πως στο θέμα των 38 στον Έβρο η επιλογή της κυβέρνησης να απαντήσει με σύνεση στα διεθνή ΜΜΕ, είχε ως αποτέλεσμα αυτά να κατεβάσουν τα άρθρα που δυσφήμιζαν την χώρα μας.

Παράλληλα ο κύριος Μηταράκης σημείωσε πως η Νέα Δημοκρατία ελέγχει τα σύνορα και προσφέρει έμπρακτη στήριξη στις τοπικές κοινωνίες: «Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με σεβασμό στις δεσμεύσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας θα συνεχίσει να αξιοποιεί τα ευρωπαϊκά και εγχώρια κονδύλια με σεβασμό στον ελληνικό λαό. Έχουμε τον έλεγχο, προστατεύουμε τα σύνορα, στηρίζουμε εμπράκτως τις τοπικές κοινωνίες».

Κλείνοντας ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφέρθηκε και στην υπόθεση που έχει απασχολήσει το ευρωκοινοβούλιο επισημαίνοντας τον ρόλο που παίζουν συγκριμένες ΜΚΟ εντός του Ευρωκοινοβουλίου: «Δράττομαι της ευκαιρίας να κάνω μια αναφορά στο σκάνδαλο που βασανίζει το Ευρωκοινοβούλιο και να πω ό,τι υπάρχουν σκιές σε πολλά ζητήματα. Υπάρχει εναγκαλισμός ΜΚΟ αγνώστου πηγής χρηματοδότησης με ευρωβουλευτές, με λόμπι, με δημοσιογράφους, που συστηματικά διακινούν στο εξωτερικό εικόνες εις βάρος της χώρας μας, εικόνες οι οποίες συνάδουν με αυτά που λένε άλλες χώρες εις βάρος της Ελλάδας, όπως η Τουρκία. Όλα αυτά δημιουργούν μια σκιά στο Ευρωκοινοβούλιο και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρξει το θεσμικό πλαίσιο να απαντήσει σε αυτά τα ερωτηματικά που δικαιολογημένα έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες».

