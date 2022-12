Folli Follie: Αναγκαστική αναβολή της δίκης - Τι καταγγέλλουν οι δικαστές

Οικονομία

Της Λίας Κοντοπούλου

Σε υποχρεωτική αναβολή οδηγήθηκε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο όπου εκδικάζεται η πολύκροτη υπόθεση της Folli Follie λόγω της συνεχιζόμενης αποχής των δικηγόρων.

Η δίκη με βασικούς κατηγορούμενους τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο και τον γιο του Τζώρτζη και ακόμα 8 άτομα είχε ξεκινήσει πριν από έντεκα μήνες και μέχρι τον περασμένο Απρίλιο είχαν γίνει 22 συνεδριάσεις.

Από τότε όμως η εκδίκαση της υπόθεσης είχε παγώσει λόγω της στοχευμένης αποχής που έχουν αποφασίσει οι δικηγορικοί σύλλογοι από υποθέσεις που αφορούν το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης.

Έτσι λοιπόν σήμερα η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ανακοίνωσε ότι η δίκη οδηγείται σε υποχρεωτική αναβολή για τις 19 Ιουνίου 2023, επισημαίνοντας παράλληλα τον κίνδυνο κάποια από τα αδικήματα να παραγραφούν.

Η πολύκροτη υπόθεση απασχολεί τις ελεγκτικές αρχές από το 2015, το καλοκαίρι του 2021 εξεδόθη το παραπεμπτικό βούλευμα, οι βασικοί κατηγορούμενοι που είχαν προφυλακιστεί έχουν αφεθεί ελεύθεροι καθώς έληξε το 18μηνο και φτάνουμε 8 χρόνια μετά τις πρώτες καταγγελίες για εξαπάτηση του επενδυτικού κοινού να μην έχει υπάρξει ούτε καν η έναρξη της δίκης σε πρώτο βαθμό.

Συγκριμένα, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, με πρόεδρο την Μαρία Ανδρεοπούλου και μέλη τον Γιώργο Γρίβα και την Αναστασία Σιώμου, στην απόφασή που ανακοίνωσαν από έδρας, αναφέρουν τα εξής:

"Στις 10-1-2022, έγινε ενώπιον του παρόντος Β’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών η έναρξη της εκδίκασης της συγκεκριμένης ιδιαιτέρως σοβαρής υποθέσεως για την εσωτερική έννομη τάξη, η οποία όμως είχε και τεράστιο διεθνή αρνητικό αντίκτυπο, ιδίως αναφορικώς με τη λειτουργία των ελεγκτικών θεσμών που σχετίζονται με την κεφαλαιαγορά και το χρηματιστήριο, και την εύρυθμη, σύννομη και διαφανή λειτουργία τους.

Έκτοτε, έλαβαν χώρα 22 συναπτές συνεδριάσεις (παρά τις αντιρρήσεις των συνηγόρων, ενόψει των λοιπών υποχρεώσεών τους), κατά τις οποίες αντίμετωπίσθηκαν σοβαρά νομικά θέματα όπως αίτημα παραστάσεως αλλοδαπού κατηγορουμένου για τον οποίο δεν εισήχθη η υπόθεση σιο ακροατήριο , ακυρότητες κατηγορητηρίου, παραστάσεις πολιτικής αγωγής κλπ. Εν συνεχεία, άρχισε η εξέταση μαρτύρων του κατηγορητηρίου, η πλειοψηφία των οποίων ήταν επενδυτές - φερόμενοι ως ζημιωθέντες. Ωστόσο, από τις 6-4-2022 και έως σήμερα, το Δικαστήριο αναγκάστηκε να οδηγηθεί σε διαδοχικές διακοπές της συζήτησης της υπόθεσης, και συγκεκριμένα σε 7 διακοπές, με αντίστοιχη ματαίωση 35 προσδιορισμένων συνεδριάσεων, ενόψει της απόφασης της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων για στοχευμένη αποχή των δικηγόρων από υποθέσεις πρώτου βαθμού, στις οποίες υπάρχει κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος (όπως στην προκειμένη υπόθεση) ή πλημ/τος, δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 187 ΠΚ, διαμαρτυρόμενοι για την τροποποίησή της, δυνάμει του άρθρου 68παρ2 του Ν 4908/2022. Μετά τις διαδοχικές παρατάσεις της στοχευμένης αποχής, (εν αναμονή μιας φημολογούμενης και ουδέποτε έως σήμερα πραγματοποιηθείσας τροποποίησης ή ανάκλησης της επίμαχης διάταξης) το ΔΣ του ΔΣΑ (με βάση την αρχική απόφαση της Ολομέλειας των ΔΣ) αποφάσισε, στις 22-9-2022, την παράταση της αποχής έως τις 31-12- 2022. Ωστόσο, προ της λήξεως του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, με την από 14-11-2022 νεότερη απόφασή του, το ανωτέρω ΔΣ παρέτεινε την αποχή έως τις 31-3-2023. Με αυτά τα δεδομένα, και παρά τις επανειλημμένες και μετ’επιτάσεως προσπάθειες του Δικαστηρίου να εξαιρεθεί από την αποχή η συγκεκριμένη υπόθεση, ενόψει της σοβαρότητάς της και όσων προαναφέρθηκαν, αφού σε όλους τους κανόνες υπάρχουν εξαιρέσεις και εν προκειμένω οι συνθήκες την επέβαλαν (εξαίρεση), δεν υπήρξε ανταπόκριση από κανένα αρμόδιο θεσμικό φορέα. Ούτε το γεγονός ότι υπάρχει αρχόμενη

παραγραφή σε μέρος του χρονικού διαστήματος των φερομένων ως τελεσμένων πράξεων του κατηγορητηρίου (φερόμενος χρόνος τέλεσης 2001 -- 2018), ήταν καθοριστικό ή αρκετό για να κάμψει την απόφαση συνεχίσεως της αποχής. Ενόψει αυτών των δεδομένων, το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν πληρούνται πλέον οι αυτονόητες προϋποθέσεις της εντός ευλόγου χρόνου διαστήματος δίκαιης δίκης και της ορθής απονομής της Δικαιοσύνης.

Και τούτο διότι αφενός λόγω της μακροχρόνιας διακοπής της ομαλής ροής της διαδικασίας και της αναπόφευκτης αποξένωσης από το αντικείμενο της δίκης, στο οποίο - αντικείμενο- το Δικαστήριο αφιέρωσε εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα τόσο για την ανάγνωση και κατανόηση της ογκωδέστατης δικογραφίας όσο και για την αναζήτηση εξειδικευμένων πληροφοριών κυρίως οικονομικής / λογιστικής / χρηματιστηριακής φύσεως, που δεν παρέχονται στον Έλληνα Δικαστή - σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες- αλλά η αναζήτησή τους επαφίεται στη συνείδηση και την εργατικότητα του καθενός από αυτούς και που εκ των πραγμάτων, η ανωτέρω κοπιώδης προσπάθειά του (Δικαστηρίου) απαξιώθηκε από τις περιστάσεις) και αφετέρου σε συνδυασμό με τον άγνωστο χρόνο λήξεως της δημιουργηθείσας προειρημένης καταστάσεως. Να σημειωθεί επίσης, ότι μετά βεβαιότητας θα υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στη διαδικασία, ενόψει των βουλευτικών εκλογών του έτους 2023.

Λαμβανομένου περαιτέρω υπόψη, ότι τα μέλη του Δικαστηρίου συμμετέχουν και σε άλλες δίκες, σε δικαστήρια τριμελούς και πενταμελούς συνθέσεως, η άνευ υπαιτιότητάς τους ιδιότυπη αυτή μακροχρόνια και χωρίς χρονικό ορίζοντα λήξεως, ομηρία τους, οδηγεί σε γενικότερη δυσλειτουργία του Εφετείου Αθηνών ως προς τη συγκρότηση των συνθέσεων και σε συνεπαγόμενο αντίκτυπο στη δίκαιη δίκη άλλων υποθέσεων πολιτών που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Και τούτο, ενόψει της δέσμευσης μιας μεγάλης αίθουσας που τελικώς δεν χρησιμοποιείται για αρκετές δικασίμους ανά μήνα (ενώ είναι γνωστή η έλλειψη μεγάλων αιθουσών απαραίτητων για τη διεξαγωγή σημαντικών δικών που ήδη απασχολούν την επικαιρότητα) και της αδυναμίας εξευρέσεως ημερομηνιών για διακοπή των συζητουμένων υποθέσεων (όπου μετέχουν τα μέλη του παρόντος Δικαστηρίου μαζί με άλλους δικαστές), οδηγουμένων αναγκαστικώς σε αναβολή τους. Τέλος να σημειωθεί ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση, όταν δόθηκε ο λόγος διαδοχικά στους παρισταμένους συνηγόρους, επί της εισαγγελικής προτάσεως για νέα

διακοπή, τάχθηκαν εκ νέου υπέρ αυτής, χωρίς όμως να αναληφθεί εκ μέρους τους οποιαδήποτε δέσμευση για την παράστασή τους στις μεταγενέστερες ήδη ορισθείσες δικασίμους, έστω και χωρίς άδεια του οικείου δικηγορικού Συλλόγου, ενώ όλοι ανεξαιρέτως αναγνωρίζουν την εξαιρετική σπουδαιότητα της συγκεκριμένης δίκης και την ανάγκη συνεχίσεως της. Ενόψει όλων των προεκτεθέντων, τα οποία εκφεύγουν του ελέγχου και της αρμοδιότητας του παρόντος Δικαστηρίου, αναφορικά με την ικανότητά του να τροποποιήσει τις ανωτέρω συνθήκες, ώστε να συνεχισθεί απρόσκοπτα η διαδικασία, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει η συγκεκριμένη υπόθεση στο παρόν στάδιο να αναβληθεί αυτεπαγγέλτως, για τη δικάσιμος της 19-6-2023, χωρίς κλήτευση των παρόντων κατηγορουμένων."





