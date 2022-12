Οικονομία

ΗΠΑ – FED: Νέα αύξηση των επιτοκίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ χαλαρώνει την επιθετική πολιτική της για τη συγκράτηση του πληθωρισμού.

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ανακοίνωσε σήμερα αύξηση των επιτοκίων της κατά 50 μονάδες βάσης, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών για χαλάρωση της επιθετικής πολιτικής που ακολουθούσε με στόχο τη συγκράτηση του πληθωρισμού.

Πλέον το επιτόκιο αναφοράς διαμορφώνεται σε 4,25%-4,50% (στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007), ανακοίνωσε η Fed σε δελτίο Τύπου μετά τη συνεδρίαση, κατά την οποία η απόφαση ελήφθη ομόφωνα. Παράλληλα, προανήγγειλε περαιτέρω αυξήσεις τους επόμενους μήνες.

Η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των επιτοκίων σηματοδοτεί πάντως την έναρξη μιας νέας φάσης στη μάχη κατά του πληθωρισμού, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα της Fed εδώ και μήνες.

Αντιμέτωπη με την άνοδο των τιμών στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών, η Fed είχε προχωρήσει σε τέσσερις διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης.

Ωστόσο, εμφανίζεται πλέον λιγότερο αισιόδοξη από ό,τι τον Σεπτέμβριο για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, προβλέποντας ότι θα επιβραδυνθεί σε 3,1% το 2023 όταν πρόσφατα προέβλεπε πως θα έφθανε στο 2,8% την επόμενη χρονιά.

Οι αξιωματούχοι της Fed αναθεώρησαν επί τα χείρω τις προβλέψεις τους για τον ρυθμό ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας το 2023: 0,5% αντί 1,2% που εκτιμούσαν.

Σε ό,τι αφορά το ποσοστό ανεργίας, προβλέπουν πως θα αυξηθεί στο 4,6% το 2023 από 3,7% που είναι σήμερα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Ποινή φυλάκισης σε δασοφύλακα που πουλούσε λαθραία κρι κρι και ελάφια

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί: Έτσι θα επιστρέψουν στα νοσοκομεία - Η εισήγηση της επιτροπής

Απόπειρα βιασμού: Χτύπησε 50χρονη και μετά της ζητούσε “ραντεβού”