Ασημακοπούλου για Καϊλή: “Μου σηκώθηκαν τα φρύδια” με την ομιλία για το Κατάρ (βίντεο)

Τι λέει η ευρωβουλευτής της ΝΔ για την Εύα Καϊλή, την σχέση τους, την κόρη της προφυλακισμένης πολιτικού, αλλά και την απάντηση που της έδωσε μετά την ομιλία που προκάλεσε αντιδράσεις.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Πέμπτη η Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου για την σχέση της με την Εύα Καϊλή, σε ανθρώπινο επίπεδο, αλλά και σχετικά με όσα αποδίδονται στην προφυλακισμένη ευρωβουλευτή, καθώς και για την περιβόητη ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Κατάρ.

Η κ. Ασημακοπούλου αναφέρθηκε στις ανθρώπινες επαφές και σχέσεις που έχουν αναπτύξει με την κ. Καϊλή, σε προσωπικό επίπεδο, καθώς όπως είπε, λόγω των ιδιοτήτων τους βρίσκονται στους ίδιους χώρους, συχνά ταξιδεύουν και μαζί.

Είπε ακόμη ότι τα σπίτια τους είναι σε «απόσταση αναπνοής», καθώς πολλοί ευρωβουλευτές μένουν σε 3 συγκροτήματα κατοικιών κοντά στην Ευρωβουλή και ότι έβλεπε συχνά την Εύα Καϊλή να κάνει βόλτα την κόρη της με το καρότσι, ενώ όπως είπε είχε πάει με την κόρη της και σε συνόδους της Ευρωβουλής.

Προσέθεσε πως και λόγω του ακτικειμένου και των καθηκόντων τους, είχαν και συνεργασία για συγκεκριμένα θέματα και έτσι το σοκ που έχει υποστεί μετά τις αποκαλύψεις, όπως είπε, ειναι μεγάλο.

«Έμοιαζαν να είναι ένα ευτυχισμένο ζευγάρι, ήταν ένα εύμορφο ζευγάρι και πολύ αγαπημένο», είπε για την Εύα Καϊλή και τον σύζυγο της.

Ερωτηθείσα για την περιβόητη ομιλία της κ. Καϊλή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ του Κατάρ, στις 22 Νοεμβρίου, η Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου είπε χαρακτηριστικά πως «μου σηκώθηκαν τα φρύδια όταν άκουσα την ομιλία για το Κατάρ. Αναρωτήθηκα γιατί τόσο πολύ υπερασπίεχεται το Κατάρ και σε συνδυασμό με το ότι ο κ. Ανδρουλάκης είχε πάρει άλλη γραμμή και θεώρησα ότι η διαφοροποίηση ήταν άλλη μια κίνηση που έχει σχέση με τα εσωκομματικά τους».

«Αργότερα την ρώτησα και η κ. Καϊλή μου απάντησε ότι αυτές ήταν οι θέσεις της για το Κατάρ και ότι δεν το έκανε για να πικάρει τον κ. Ανδρουλάκη, αλλά επειδή αυτή ήταν η άποψη της», είπε η κ. Ασημακοπούλου, η οποία αναφερόμενη στις πολιτικές θέσεις των δύο ευρωβουλευτών που είχαν εκλεγεί υπό την σημαία του ΠΑΣΟΚ είπε πως η Εύα Καϊλή και ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθούσαν διαφορετικές γραμμές σε ότι αφιρά το Κατάρ

