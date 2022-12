Πολιτική

Σπυράκη - άρση ασυλίας: Η υπόθεση μου δεν έχει καμιά σχέση με το “Qatar Gate”

Τι δήλωσε η ευρωβουλευτής μετά το αίτημα άρσης της ασυλίας της, που υπέβαλλε ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας.

Η ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, υπογράμμισε ότι αποδέχεται άμεσα το αίτημα για άρση της ασυλίας της και μάλιστα το ζητάει και η ίδια χωρίς καν να περιμένει την απόφαση της Ολομέλειας που θα συνεδριάσει για να αποφανθεί σχετικά.

Όπως εξήγησε η κυρία Σπυράκη, το όλο θέμα αφορά πρώην συνεργάτη της, ο οποίος πήρε «επίδομα αλλοδαπής», ενώ δεν το δικαιούταν καθώς απουσίαζε από κάποιες συνεδριάσεις του Ευρωκοινοβουλίου.

Η κυρία Σπυράκη διευκρίνισε ότι τα χρήματα αυτά δεν τα πήρε η ίδια, αλλά ο συνεργάτης της και η μόνη ευθύνη που έχει είναι ότι έπρεπε να το είχε αντιληφθεί καθώς ήταν υποχρεωμένη να τον επιτηρεί.

Η κυρία Σπυράκη πρόσθεσε ότι δεν περίμενε αυτήν την εξέλιξη καθώς πρόκειται για μια απλή διοικητική παρατυπία, για την οποία ουσιαστικά υπόλογος είναι ο πρώην συνεργάτης της και σε κάθε περίπτωση τόνισε κατηγορηματικά ότι η περίπτωση της δεν έχει καμιά σχέση με αυτήν που εμπλέκεται η κυρία Καϊλη και το Qatar Gate.





