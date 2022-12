Κόσμος

Μαλαισία: Νεκροί και αγνοούμενοι σε κατολίσθηση (εικόνες)

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων γίνεται κάτω από όγκους λάσπης, συντρίμμια και πεσμένα δέντρα.



Κατολίσθηση καταπλάκωσε το μεγαλύτερο μέρος καταυλισμού τις πρώτες πρωινές σήμερα στη Μαλαισία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ άλλοι πενήντα και πλέον διασώθηκαν και συνεχίζονται οι έρευνες για δεκάδες αγνοούμενους κάτω από όγκους λάσπης, συντρίμμια και πεσμένα δέντρα.

Η κατολίσθηση, στην πολιτεία Σελάγκορ, περίπου 50 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Κουάλα Λουμπούρ, έγινε γύρω στις 03:00 (τοπική ώρα· χθες Πέμπτη στις 21:00 ώρα Ελλάδας) στο πλάι δρόμου κοντά σε αγρόκτημα οργανικών προϊόντων που προσφέρει επίσης χώρο για κάμπινγκ, ανέφερε η πυροσβεστική.

Από τους συνολικά 92 ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί, οι 53 έχουν βρεθεί και είναι ασφαλείς, έκανε γνωστό μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, υπάρχουν επτά τραυματίες. Δεν διευκρινίζεται πόσο σοβαρή είναι η κατάστασή τους.

Η κατολίσθηση έγινε από ύψος κάπου 30 μέτρων, από λόφο που επέβλεπε το κάμπινγκ, σύμφωνα με τον διευθυντή της πυροσβεστικής στη Σελάγκορ.

«Προσεύχομαι οι αγνοούμενοι να βρεθούν σύντομα και να είναι ασφαλείς», ανέφερε ο υπουργός Φυσικών Πόρων, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ο Νικ Νάζμι Νικ Άχμαντ, μέσω Twitter, προσθέτοντας πως θα μεταβεί εντός της ημέρας στον τόπο της καταστροφής.

Η περιοχή όπου έγινε η κατολίσθηση, στον δήμο Μπάταγκ Κάλι, είναι γνωστή για τα θέρετρά της, τους καταρράκτες και γενικότερα τη φυσική ομορφιά της.

Σε φωτογραφίες του αγροκτήματος που προσφέρει χώρο για να διαμένουν εκδρομείς αναρτημένες στο Facebook διακρίνεται μεγάλη έκταση όπου μπορούν να στήνονται σκηνές.

Η Σελάγκορ, η πλουσιότερη πολιτεία της Μαλαισίας, έχει υποστεί κατολισθήσεις και στο παρελθόν, που συχνά αποδίδονται στην αποψίλωση δασικών εκτάσεων.

Η Μαλαισία διανύει την περίοδο των βροχών, αλλά δεν είχαν σημειωθεί βροχοπτώσεις πριν από την κατολίσθηση.

Πριν από έναν χρόνο, περίπου 21.000 άνθρωποι είχαν εκτοπιστεί εξαιτίας πλημμυρών σε επτά πολιτείες της Μαλαισίας.

