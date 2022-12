Αθλητικά

Κηδεία Γιάννη Διακογιάννη: Συγκίνηση στο τελευταίο “αντίο” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Α Νεκροταφείο Αθηνών γράφτηκε ο επίλογος για τον Γιάννη Διακογιάννη. Πλήθος κόσμου στην κηδεία του κορυφαίου αθλητικογράφου.

Το τελευταίο "αντίο" είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον "πατριάρχη" της αθλητικής δημοσιογραφίας, Γιάννη Διακογιάννη, σε κλίμα θλίψης στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.





Το προαύλιο του ιερού ναού όπου εψάλη η εξόδιος ακολουθία γέμισε από νωός με στεφάνια που έστειλαν ποδοσφαιρικές ομάδες, επιχειρηματίες, ο ΣΕΓΑΣ και η ΕΣΗΕΑ.





Ανάμεσα σε αυτούς που έδωσαν το "παρών" ήταν και μεγάλες δόξες του ποδοσφαίρου όπως ο Μίμης Δομάζος, ο Αντώνης Αντωνιάδης και ο Νίικος Σαργκάνης, συνάδελφοί του όπως ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και ο Πάνος Σόμπολος αλλά και άνθρωποι του πολιτισμού και της πολιτικής όπως ο Γιώργος Χατζηνάσιος και ο Προκόπης Παυλόπουλος.

Ο Γιάννης Διακογιάννης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου και βύθισε στη θλίψη τον δημοσιογραφικό κόσμο.

Ο δημοσιογράφος ήταν η θρυλική αθλητική φωνή της ΕΡΤ, ενώ ήταν ο πρώτος παρουσιαστής της μακροβιότερης αθλητικής εκπομπής στην ελληνική τηλεόραση, της «Αθλητικής Κυριακής».

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός”: Ο ανήλικος, η καταγγελία για ασέλγεια και τα πολυτελή ξενοδοχεία (βίντεο)

Γαλλία - Φωτιά: Νεκρά παιδιά σε πολυκατοικία (εικόνες)

Του έκλεισαν τον δρόμο, τον χτύπησαν και τον λήστεψαν