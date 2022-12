Συνταγές

Κουραμπιέδες από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Οι καλύτεροι παραδοσιακοί κουραμπιέδες βουτύρου, τόσο αφράτοι που λιώνουν στο στόμα!



Όλα τα μυστικά για τους κουραμπιέδες από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Υλικά



Για τους κουραμπιέδες

100 γρ. ζάχαρη άχνη

500 γρ. βούτυρο

2 κρόκοι

1 αυγό

2 βανίλιες

1/2 κ.γ. μοσχοκάρυδο

60 γρ. κονιάκ

1 κ.γ. κοφτό σόδα μαγειρική

150 γρ. καβουρντισμένο και χοντροκομμένο αμύγδαλο

850 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις (ή αλεύρι μαλακό κοσκινισμένο)

Για το άχνισμα

1 kg άχνη ζάχαρη

2 βανίλιες

