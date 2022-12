Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδος: Ο Πανσερραϊκός “καθάρισε” για τα προημιτελικά

Εξαιρετικά δύσκολο να ανατραπεί το σκορ στη ρεβάνς, με τον Πανσερραϊκό να κλείνει το εισιτήριο για τους «16».

Ο Πανσερραϊκός «καθάρισε» από το πρώτο παιχνίδι της φάσης των «16», την υπόθεση πρόκριση στα προημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη επιβλήθηκε 3-0 του Απόλλωνα Πόντου στις Σέρρες και μετέτρεψε σε τυπικά διαδικασία τη ρεβάνς, αφού το σκορ αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανατραπεί.

Ο Κανίς στο 11΄, ο Κατσαντώνης στο 51΄ και ο Σοφιανός στο 79΄ πέτυχαν τα γκολ των γηπεδούχων, οι οποίοι -εφόσον «σφραγίσουν» το εισιτήριο για τους «8»- θα τεθούν στη συνέχεια αντιμέτωποι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου με την ΑΕΚ.

Διαιτητής: Κουτσιαύτης (Άρτας)

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Παύλος Δερμιτζάκης): Κατσίκας, Ζέρης, Καρασαλίδης (67΄ Δημητρίου / 71΄ λ. τρ. Παντεκίδης), Γιανναράκης, Πεταυράκης, Ανάκογλου, Θυμιάνης (67΄ Σιόντης), Σοφιανός, Μασκανάκης (71΄ Στίνα), Κανίς (55΄ Μούργος), Κατσαντώνης

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ (Δημήτρης Καλαϊτζίδης): Πίτκας, Δαλιανόπουλος (85΄ Σαμπανίδης), Μαλουμαντσόκο, Καλογέρης, Νάσερ, Μουμίν, Καλαϊτζίδης (54΄ Μπελεβώνης), Λαμπίρης, Αραβίδης (70΄ Εσαλό), Αμαραντίδης, Κωστίκα

