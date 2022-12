Αθλητικά

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο αποδεσμεύθηκε από τους Σικάγο Μπουλς

Ο 25χρονος Έλληνας διεθνής αναζητά ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Οι Σικάγο Μπουλς ανακοίνωσαν την αποδέσμευση του Κώστα Αντετοκούνμπο, για να δώσουν Two-Way συμβόλαιο στον γκαρντ Κάρλικ Τζόνσον, με συνέπεια ο 25χρονος Έλληνας διεθνής να αναζητά την επόμενη ομάδα στην καριέρα του.

Να σημειωθεί πάντως ότι για να γίνει, free agent θα πρέπει να περάσουν 48 ώρες, καθώς σε αυτό το διάστημα μπορεί άλλη ομάδα να τον πάρει με το ίδιο καθεστώς με το οποίο υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι στην ομάδα του Σικάγου.

Σε 12 αγώνες στη G-League είχε 11.7 πόντους (67% στα σουτ), 6.4 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ, 1.2 κλεψίματα και 1.3 μπλοκ ανά 29 λεπτά, ενώ ο Κάρλικ Τζόουνς, είχε 20.9 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 7.7 ασίστ.

